高捷黃線Y10聯開案開工 林欽榮：民間投資68億、2032完工

高捷黃線Y10聯開案今開工 ，動土典儀由副市長林欽榮主持。（記者王榮祥攝）

高雄捷運黃線Y10聯合開發案今動土。副市長林欽榮指出，業者將投資約68億元，興建一幢4棟、地上24層、地下5層的住商複合大樓，預計2032年完工。

林欽榮進一步提及，高雄捷運13處聯開案已有9處簽約，連同今天基地在內已有4處動工，這基地緊鄰黃線Y10與台鐵民族站，未來捷運局會規畫地下連通道，讓住戶到站就到家。

請繼續往下閱讀...

高雄市政府今舉行「捷運黃線Y10聯合開發案」動土典禮，象徵高雄車站大都更計畫邁出重要里程碑，本案不僅為捷運黃線民族站與台鐵民族站交匯站，更是高雄車站大都更計畫重要一環，串聯車專四車專五開發、71期重劃區台鐵公司土地，打造高雄車站周邊為台灣國際新門戶。

捷運局長吳嘉昌表示，本次動土的捷運黃線Y10聯合開發基地，位於台鐵民族站與捷運黃線Y10站交會的雙交通核心，基地面積約0.76公頃（約2299坪），土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%。

本案由投資人大港捷匯股份有限公司投資約68億元，規劃興建一幢4棟、地上24層、地下5層之住商複合大樓，並於捷運出入口與建築間設置下沉式廣場，引入多元商業設施，強化人行動線及公共活動空間連結。

公共服務方面，建築地面層規劃約160坪公益空間，設置公共托嬰中心，兼顧都市發展與市民生活需求；同時，市府將分回約36億元價值之房地資產，持續挹注捷運建設經費，強化公共建設財源。

高捷黃線Y10聯開案今開工 ，預計2032年完工。（投資商提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法