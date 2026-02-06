為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水水資中心邀學子當「小小檢驗員」 沉浸式環境教育向下扎根

    2026/02/06 09:01 記者黃政嘉／新北報導
    「保『滬』水資源」環境教育課程中，學生聆聽講師解說攔污細柵的功能作用。（新北市水利局提供）

    「保『滬』水資源」環境教育課程中，學生聆聽講師解說攔污細柵的功能作用。（新北市水利局提供）

    新北市水利局將「淡水水資源回收中心」打造為大型戶外教室，推廣環境教育，其中「小小檢驗員」體驗營人氣持續爆棚，水利局指出，透過一梯梯的預約參訪，2025年度累計吸引500名學生化身「小小檢驗員」，中心不僅有豐富的教學課程，更有沼氣與太陽能發電，讓這座環教基地邁向低碳永續的新里程碑。

    水利局長宋德仁表示，淡水水資中心長期致力於環境教育向下扎根，透過生活化的課程設計，讓孩子了解家裡浴室、廚房排出的污水，是如何經由下水道系統匯集處理，而中心繼2024年啟用太陽能光電後，2025年7月沼氣發電系統也順利掛表運轉，這2套再生能源系統的投入，不僅能為環境減碳，更讓參訪的學生見證水資源與綠色能源的循環應用。

    水利局指出，相當受歡迎的「瓦特的健康檢查」課，讓學生在專業人員指導下，挑戰科學檢驗，孩子們屏住呼吸觀察「污泥沉降」，看髒水裡的微生物怎麼幫忙「吃掉」髒東西，也親手操作pH計，測試處理後的水是否真的達標、夠安全，另透過「保『滬』水資源」單元，引導學生思考污水去向，建立「節約用水、源頭減污」觀念。

    水利局表示，環境教育透過沉浸式體驗「看得到、摸得到」更有感，淡水水資中心開放預約參訪為週一至週五，時段為上午9點半至11點、下午2點至3點半，國定假日不開放，詳細資訊可至北岸環保公司官網查詢。

    「瓦特的健康檢查」課程，學生利用比色卡確認水質是否達標。（新北市水利局提供）

    「瓦特的健康檢查」課程，學生利用比色卡確認水質是否達標。（新北市水利局提供）

    新北市淡水水資源回收中心內的機房屋頂設置太陽能光電系統。（新北市水利局提供）

    新北市淡水水資源回收中心內的機房屋頂設置太陽能光電系統。（新北市水利局提供）

