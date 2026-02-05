中壢站前地標成「廢墟」 財神大樓都更卡關原因曝

中壢財神大樓成為老舊危樓，都更意願不足進度停滯。（桃市都發局提供）

中壢車站前的「財神大樓」，建物外觀破敗，被形容宛如廢墟，甚至有外國客前來體驗「鬼樓住宿」。財神大樓已被列為老舊危險複合式建物，雖已成立自主更新會，但因產權持分複雜，都新推動遲遲卡關，市府希望推動公辦都更，正持續尋求突破方式。

桃園市中壢區中壢車站前第一商業大樓，又稱「財神大樓」，1979年開幕，最初規劃地下停車場、百貨商場、電影院、餐廳、套房、頂樓旋轉餐廳等，結合娛樂與商業等功能，後因經營不善、火災等狀況，逐漸失色，剩少數店家營運，因年久失修，加上過去曾發生火警，建物外觀斑駁破敗，被不少人形容宛如廢墟，甚至有外國旅客入住其中旅館，體驗所謂「鬼樓住宿」。

展望2026新的一年，桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，財神大樓已被列為老舊危險複合式建物，存在公安與消防風險。雖已成立自主更新會，但因產權持分複雜、所有權人眾多，都市更新推動多年仍卡關，市府正持續尋求突破方式。

邱英哲說，為推動公辦都更，住都中心已在去年辦理地方說明會，希望能先取得50%的公辦都更意願書，但進度不如預期，統計有意願轉軌公辦都更比例約僅15%。

市府都市發展局長江南志也說，為加速都更重建作業，財神大樓所有權人於2022年成立更新會，經住宅處核准立案後申請內政部補助612萬元，現已取得168萬元補助款，其餘補助依各期撥款條件包括公開展覽、審議通過、核定公告等完成後才能取得，預定今年下半年將都更事業及權利變換計畫報核送件。

江南志強調，都發局已派員加強拜會周邊屋主，希望擴大基地範圍、參與的意願，由於本案民辦都推動已久，市府希望以防災型都更方式轉為公辦都更，但地主仍傾向民辦方式，防災都更受理期限到明年底，更新會預計今年下半年提出完整計畫，若仍遲無進度，將檢討是否給予都更獎勵。

