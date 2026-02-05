深化台日高教連結 世新、東京中央大學締結姊妹校

世新大學與日本中央大學近日正式簽署姊妹校合作協議。（世新大學提供）

國際交流更進一步！世新大學與日本中央大學近日正式簽署姊妹校合作協議，象徵雙方長達19年的友好關係邁入新里程碑。姊妹校協議涵蓋學術課程整合、師生交流與文化活動等多方面合作，世新大學校長陳清河也強調，將持續推動國際教育與文化交流，未來期待更多師生能參與兩校的合作計畫，進一步深化台日文化連結。

日華友好會會長松本彧彥致詞提到，該會自2007年首次訪問世新大學以來，便致力於推動台日間的學術與文化交流，並以贈送櫻花樹作為兩地友誼的象徵。締結姊妹校的計畫醞釀已久，感謝雙方的共同努力，終於促成這次協議的簽署。期待未來2校在學術與文化領域能展開更多實質性合作，深化雙方的友好關係。

日華友好會名譽會長長田繁則提到，世新大學從校園建設到課程內容的革新，都展現了與時俱進的辦學精神，對校方在國際化發展上的努力表示高度肯定。他強調，學生與教師的實際交流是學術合作的核心，相信兩校的合作將為台日學術與文化交流帶來豐碩成果。

日本中央大學國際中心辦公室科長松永伸也宣讀該校校長河合久的感謝信。河合久除感謝世新大學多年來對日華友好會的熱情接待與支持，並表示這次締結姊妹校合作協議，象徵雙方友好互動的實質成果。他期盼未來兩校能在學術與文化領域有更多創新合作，攜手共創雙贏局面。

世新大學校長陳清河表示，能與日本中央大學締結姊妹校合作協議，是一件非常有意義的事。自己曾於日本大學藝術學部進修，對日華友好會當年所贈送的櫻花樹、和服及鯉魚旗等友誼象徵深表感謝。他強調，校方將持續推動國際教育與文化交流，期待更多師生能參與兩校的合作計畫，深化台日文化連結。

校方說明，位於日本東京的中央大學，為日本頂尖私校之一，以法律見長，培育眾多政治家與名人，包括曾到訪世新致贈「友好之櫻」的日本前首相海部俊樹、動畫導演新海誠以及演員阿部寬等。雙方均期待以此次合作為基礎，攜手推動教育與文化的共融發展，為台日友好關係注入更多活力。

