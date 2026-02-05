為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    AI穿戴齊發 Pixel：手機有「金髮女孩」規格不可取代

    2026/02/05 21:30 中央社
    Google Pixel生態系產品副總裁拉帕卡今天受訪指出，智慧型手機仍有目前最恰到好處的「金髮女孩」（Goldilocks）外型規格，在未來很長一段時間內，手機的主導地位仍不可取代。（路透）

    Google Pixel生態系產品副總裁拉帕卡今天受訪指出，智慧型手機仍有目前最恰到好處的「金髮女孩」（Goldilocks）外型規格，在未來很長一段時間內，手機的主導地位仍不可取代。（路透）

    面對人工智慧（AI）眼鏡與穿戴設備市場升溫，Google Pixel生態系產品副總裁拉帕卡今天受訪指出，智慧型手機仍有目前最恰到好處的「金髮女孩」（Goldilocks）外型規格，在未來很長一段時間內，手機的主導地位仍不可取代。

    拉帕卡（Venkat Rapaka）今天在Google板橋辦公室接受台灣媒體採訪時，將手機形容為「在顯示、通訊與攝影之間達到完美平衡的裝置」。他分析，AI眼鏡若要長時間供電並維持運算連線，必然會增加電池重量，對於需長時間佩戴在臉上的產品而言，存在物理上的限制。

    拉帕卡強調，Google並非不探索新型態裝置，但目前策略是透過穿戴裝置減少用戶對手機的依賴與分心。例如藉由Pixel耳機或手錶快速調用Gemini AI處理任務，讓所有裝置像單一代理人（Agent）協同運作，而非完全取代手機。

    在硬體研發底層，拉帕卡指出，台灣團隊與台積電的合作是維持競爭力的核心。他表示，台灣團隊廣泛參與Pixel產品開發，其中很大一部分比例專注於矽晶片（Silicon）領域；正因為在台灣有一支團隊與台積電緊密協作，Google才能夠年復一年交付強大的Tensor晶片功能，並實現像是摺疊手機Pixel Fold的IP68等級防塵防水與耐用度。

    針對未來AI發展趨勢，拉帕卡特別提到，AI代理人（AI Agent）的使用者體驗是一個「價值連城」（Trillion-dollar）的問題。

    他認為，若AI代理人要真正自動化，必須解決重複請求權限的「權限疲勞」問題；如果叫一輛Uber需要用戶點擊3次同意，還不如用戶自己動手。未來的挑戰在於如何讓AI在保護隱私的前提下，更直覺、主動判斷用戶需求。

