為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藝術進駐！澎湖老宅、金門洋樓變身創作現場

    2026/02/05 20:59 記者洪瑞琴／台南報導
    金門進駐基地-董允耀洋樓。（台南生活美學館提供）

    金門進駐基地-董允耀洋樓。（台南生活美學館提供）

    老屋不只被保存，也能被重新使用。國立台南生活美學館啟動今年「推展生活美學補助計畫」，以「藝術轉動社區」為主題，邀請藝術創作者進駐澎湖與金門，讓承載歲月記憶的老屋與洋樓，成為藝術行動與社區交流的第一線現場。

    今年進駐空間本身就充滿故事感，包括澎湖湖東澳藝動基地、洪根深鼎廬藝動基地，以及金門董允耀洋樓，從傳統聚落老宅到具時代風格的洋樓建築，都是離島珍貴的文化地景。創作者將在這些歷史空間中駐地觀察、創作與展演，讓建築不只是背景，而是藝術行動的重要角色。

    這樣的藝術進駐模式，也將是未來離島旅遊的新亮點。隨著創作行動與展演持續累積，老屋與洋樓不再只是靜態的歷史景點，而是能隨時間變化的文化據點，為旅人帶來「每次來都不一樣」的離島體驗，讓走進建築本身，成為旅行中最難忘的一站。

    台南生活美學館表示，計畫希望藝術家不只是來辦展覽，而是真正走進空間、理解建築與地方生活的關係，透過藝術重新打開老屋與社區的可能性，讓被時間留下痕跡的建築，持續在當代生活中發聲。

    這次補助分為「駐地研究類」與「展演活動類」，最高補助30萬元，徵件即日起至3月2日止，採線上申請。期盼透過藝術進駐，讓澎湖的老宅、金門的洋樓，不只是被觀看的文化資產，而是再次被使用、被感受的生活場域，也為澎湖與金門注入新的創作能量，讓離島的日常風景，成為最動人的生活美學。

    澎湖進駐基地-鼎廬藝動基地。（台南生活美學館提供）

    澎湖進駐基地-鼎廬藝動基地。（台南生活美學館提供）

    澎湖進駐基地-湖東澳藝動基地。（台南生活美學館提供）

    澎湖進駐基地-湖東澳藝動基地。（台南生活美學館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播