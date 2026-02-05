藝術進駐！澎湖老宅、金門洋樓變身創作現場

金門進駐基地-董允耀洋樓。（台南生活美學館提供）

老屋不只被保存，也能被重新使用。國立台南生活美學館啟動今年「推展生活美學補助計畫」，以「藝術轉動社區」為主題，邀請藝術創作者進駐澎湖與金門，讓承載歲月記憶的老屋與洋樓，成為藝術行動與社區交流的第一線現場。

今年進駐空間本身就充滿故事感，包括澎湖湖東澳藝動基地、洪根深鼎廬藝動基地，以及金門董允耀洋樓，從傳統聚落老宅到具時代風格的洋樓建築，都是離島珍貴的文化地景。創作者將在這些歷史空間中駐地觀察、創作與展演，讓建築不只是背景，而是藝術行動的重要角色。

這樣的藝術進駐模式，也將是未來離島旅遊的新亮點。隨著創作行動與展演持續累積，老屋與洋樓不再只是靜態的歷史景點，而是能隨時間變化的文化據點，為旅人帶來「每次來都不一樣」的離島體驗，讓走進建築本身，成為旅行中最難忘的一站。

台南生活美學館表示，計畫希望藝術家不只是來辦展覽，而是真正走進空間、理解建築與地方生活的關係，透過藝術重新打開老屋與社區的可能性，讓被時間留下痕跡的建築，持續在當代生活中發聲。

這次補助分為「駐地研究類」與「展演活動類」，最高補助30萬元，徵件即日起至3月2日止，採線上申請。期盼透過藝術進駐，讓澎湖的老宅、金門的洋樓，不只是被觀看的文化資產，而是再次被使用、被感受的生活場域，也為澎湖與金門注入新的創作能量，讓離島的日常風景，成為最動人的生活美學。

澎湖進駐基地-鼎廬藝動基地。（台南生活美學館提供）

澎湖進駐基地-湖東澳藝動基地。（台南生活美學館提供）

