新竹縣新湖國小IEYI發明展選拔賽全壘打 代表台灣進軍國際

新湖國小榮獲金牌的「多功能穿衣物輔助器」作品，從長者日常生活需求出發，關注高齡者在行動與自理上的不便而設計。（新湖國小提供）

新竹縣新湖國小團隊參加2026年IEYI世界青少年發明展暨台灣選拔賽，轟出「全壘打」！4件作品在全國556件入圍決賽的發明作品中脫穎而出，榮獲1金、1銀、2佳作及企業特別獎；其中，學生高榆喬、姜恆硯及蕭渝宣共同創作的「多功能穿衣物輔助器」，摘下國小組社會照護類金牌，代表台灣赴俄羅斯參加國際總決賽。

新竹縣教育局說，賽事由新北市政府教育局與國立台灣師範大學聯合主辦，1月29日舉行。全國逾千位青少年科創好手齊聚一堂，共有556件作品晉級複審，競爭激烈。賽事涵蓋「災害管理與安全」、「休閒與教育」、「永續發展與農業技術」、「社會關懷」、「便利生活」及「前瞻技術／工業設計技術」6大主題，充分展現學生以科技回應生活需求、以創新接軌全球趨勢的實作能力。

新湖國小繼2025年勇奪1金、3銀、2銅及1佳作的亮眼成績後，今年再創高峰，4 件作品全數獲獎，除了上述金牌獎；「花開富貴！花瓣智能水壺」、「自動脫襪器」及「多功能水壺」等作品，分別獲得1面銀牌及2項佳作的肯定。

校長柯幸宜說，榮獲金牌的「多功能穿衣物輔助器」從長者日常生活需求出發，關注高齡者在行動與自理上的不便而設計。作品巧妙結合拐杖、穿衣輔助、照明與收納等多元功能，能在穿衣與行走時提供即時協助與安全支持，不僅提升生活便利性，更協助長者維持自立生活的尊嚴與信心，展現對高齡族群的貼心關懷，實踐「關懷長者、促進自理」的核心精神。

柯幸宜特別感謝指導教師王郁婷、高齊偉、李明翰、彭珮筑、徐煜淵及官憲瑜等，長期以來的用心陪伴與專業引導，讓學生能無後顧之憂地揮灑創意；同時也感謝家長們的全力支持和鼓勵，以及所有夥伴的加油打氣，成為孩子們穩健前行、屢創佳績的重要力量。

新湖國小說，教師團隊鼓勵學生在自由探索中發揮創意，並透過專題研究與跨學科教學，引導孩子將創造力學習融入自然、生活與科技等學習領域，並持續參與科學展覽、創客競賽、創意發明展。未來期許透過國際交流，讓學生拓展視野、累積跨文化學習經驗，為新竹縣科技教育與創造力教育寫下嶄新里程碑。

新竹縣新湖國小團隊參加2026年 IEYI 世界青少年發明展暨台灣選拔賽，轟出「全壘打」！4件作品分別榮獲1金、1銀、2佳作及企業特別獎。（新湖國小提供）

新湖國小「花開富貴！花瓣智能水壺」作品榮獲銀牌。（新湖國小提供）

