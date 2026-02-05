春節前夕敬軍慰問 澎湖各界在定海營區感謝國軍守護家園

澎湖縣各界春節敬軍活動在定海營區舉行。（澎湖縣政府提供）

農曆春節即將到來，為感謝國軍長期堅守崗位、守護國家安全，澎湖縣軍人服務站今（5）日在定海營區舉辦「澎湖縣各界春節敬軍慰問活動」，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁代表澎湖民眾向所有國軍同袍致上最崇高敬意，致贈春節禮金，祝福國軍官兵軍務順遂、身體健康、士氣高昂，迎接新的一年平安順利。

活動中，陸軍澎湖防衛指揮部及海軍一四六艦隊，分別由副指揮官李傑少將與艦隊長李昌富少將代表，致贈感謝狀及紀念品，感謝澎湖縣政府長期對國軍官兵的關懷與支持，以及在各項軍民合作與地方事務上的協助。

陳光復說，國軍弟兄姊妹長期奉獻堅守崗位，肩負守護臺灣國土安全的重要責任，是國家穩定發展最重要的基石。尤其澎湖位處台灣海峽重要戰略位置，更是守護國家安全的前線重鎮，國軍長年駐守，守護離島與本島民眾安全，貢獻良多。

澎防部副指揮官李傑說，近年澎湖整體發展與環境持續進步，國軍部隊與地方生活緊密相連，戰車行駛於道路上也逐漸成為鄉親日常生活的一部分。感謝縣府、議會及地方鄉親與各界長期支持三軍部隊，讓國軍官兵能無後顧之憂、專心執行戰備任務，守護澎湖與國家安全。

議長陳毓仁說，感謝國軍長期在第一線守護鄉親安全，讓地方得以安定發展。未來府會也將持續作為國軍最堅強的後盾，全力支持各項需求，讓國軍官兵能夠安心執勤、無後顧之憂，專心守護家園。

澎湖縣長陳光復致贈慰問金給駐軍單位。（澎湖縣政府提供）

