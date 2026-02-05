為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    日客反映旅宿空調疑有老鼠 南市業者急啟動消毒防治

    2026/02/05 17:36 記者蔡文居／台南報導
    南市觀旅局會同衛生局進行環境衛生稽查，以確保旅客住宿安全與衛生品質。（南市觀旅局提供）

    針對近日有日本旅客於南市某旅宿住宿期間，反映客房空調設備內疑似出現老鼠情形，南市觀旅局於第一時間即主動聯繫業者查明狀況，並同步會同南市衛生局進行環境衛生稽查，以確保旅客住宿安全與衛生品質。旅宿業者也立即進行全面性環境清潔與消毒作業，並委請專業病媒防治廠商進行加強防治處理，避免類似情形再次發生。

    南市觀旅局表示，事件發生後，該旅宿業者已立即啟動應變處理機制，除針對相關客房及周邊區域進行全面性環境清潔與消毒作業外，也加強館內各樓層公共空間與設備設施的檢視，並委請專業病媒防治廠商進行加強防治處理，避免類似情形再次發生，務求提供旅客安心、衛生的住宿環境。

    南市觀旅局表示，市府長期以來皆持續辦理旅宿業定期與不定期聯合稽查作業，稽查項目涵蓋環境衛生、消防安全及營運管理等面向，以維護旅客權益。業者平時也依「南市營業衛生管理自治條例」辦理，每月皆有固定安排環境清潔及消毒作業，並留有相關紀錄可供查驗。

    針對此次個案，南市觀旅局與衛生局已要求業者提出改善說明及後續防治強化措施，並將持續追蹤改善情形，必要時將再度進行複查，以確保各項環境衛生管理確實落實。

    旅館進行全面性環境清潔與消毒作業，確保住宿環境衛生安全。（南市觀旅局提供）

