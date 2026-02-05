為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國研院攜手大塚資訊與台灣西門子 強化高效能運算與工程研發能量

    2026/02/05 15:28 記者吳柏軒／台北報導
    大塚資訊集團易富迪科技攜手台灣西門子軟體，與國研院國網中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式，可強化高效能運算與工程研發能量。（國研院提供）

    大塚資訊集團易富迪科技攜手台灣西門子軟體，與國研院國網中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式，可強化高效能運算與工程研發能量。（國研院提供）

    國研院國網中心肩負超級電腦、學術網路任務，今（5日）宣布與民間聯手強化高效能運算與工程研發能量，結合大塚資訊與台灣西門子軟體，簽署合作協議，完成軟體授權，將打造全台最具規模的電腦輔助工程設計應用與育才環境。

    國網中心主任張朝亮表示，國網中心長期肩負推動高效能運算（HPC）技術應用與育才發展的使命，不僅提供運算資源給產官學界，更積極扮演軟硬體整合與平台支援的關鍵角色。

    國網中心與大塚資訊集團易富迪科技公司、台灣西門子軟體工業公司今日共同簽署合作協議，由民間提供高階計算流體工程模擬軟體資源，結合國網中心高效能運算算力平台，張朝亮認為，這次合作將提升台灣在工程流體模擬、航太技術、能源應用及相關科研領域的研究效能，打造更具國際競爭力的研發環境。

    合作軟體涵蓋：多物理場CFD模擬的Simcenter™ STAR-CCM+™、多領域設計分析與優化的Simcenter™ HEEDS™與用於進階機械模擬的Simcenter™ 3D等，學生可透過國網中心「創進一號」、「晶創25」及後續建置的新世代主機進行模擬計算。其中，STAR-CCM+支援GPU加速運算與多架構CPU平台，並提供無限制核心數的運算執行環境，使大型尺度與高解析度的模擬可順利進行。

    台灣西門子軟體工業董事長暨總經理陳晧璋表示，這次三方合作不僅推動工程模擬於國內HPC環境中廣泛應用，更是深化產學合作重要的一步，同時結合具公信力的認證機制，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來關鍵人才。

    富迪科技執行長簡志明表示，盼藉由合作，協助更多學術單位取得世界級的流體模擬工具，並結合國網中心的高效能運算平台，使學生能在國際級的運算環境中進行創新與研發。

