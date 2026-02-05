為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵與日本鐵道模型會社合作 週末辦「N規鐵道模型祭in臺北」

    2026/02/05 15:30 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵、日本鐵道模型會社合作，週末辦「N規鐵道模型祭in臺北」。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（5日）宣布，與日本關水金屬株式會社KATO公司於2月7日、2月8日兩天，在台北車站一樓大廳多功能展演區舉辦「N規鐵道模型祭in臺北」，現場有多元展示與體驗，更首度發表全新N規鐵道模型。

    台鐵公司表示，活動不僅是鐵道模型展，更是一個完整的鐵道文化祭典，活動首日上午10時在台北車站一樓大廳舞台區舉辦開幕記者會，10時30分台鐵夢工場展區限量販售EMU3000型（藍線款）N規模型「6輛基本組＋6輛增節組」，每套12輛售價9500元，限量50套，每人每次限購2套。

    台鐵公司表示，只要購買EMU3000型（藍）N規模型，即贈送台鐵車站名組合「關水」（關山站至水上站）藍色底紋名片式紀念票卡御守、KATO特製馬克杯及KATO特製紅包各1入，數量有限，送完為止。

    另外，在台鐵夢工場展區單筆消費滿2000元，抽台鐵扭蛋1次、4000元抽2次，以此類推。單筆消費滿6000元以上最多抽3次，不可累計，還有多項鐵路文創商品優惠，指定代銷商品67折起。

    另外，於活動首日在台鐵夢工場消費「EMU3000型N規精密模型系列商品」前50名購買者，可於上午11時至會場舞台區，參加KATO公司加藤社長簽名會。

    活動會場除台鐵夢工場鐵路商品販售區外，還有多家台日鐵道文創業者（集創意國際有限公司、楚崴企業有限公司、康博藝術有限公司、阿立圓山玩具模型社等）及日本鐵道公司（江之島電鐵）參展販售多樣鐵道文創商品。

    還有多種體驗區以及舞台活動，包含備受矚目的「KATO快閃店」、「鐵道模型運轉體驗區」、「線路組裝體驗區」、「場景模型製作DIY區」、「場景模型演示及免費DIY體驗區」、「阿立圓山運轉體驗區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場展區」販售鐵路文創商品。

