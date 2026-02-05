為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    詹順貴稱土方之亂是「某政委」惡搞 行政院未正面回應

    2026/02/05 15:28 記者鍾麗華／台北報導
    前環保副署長、環保律師詹順貴指出，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆。行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會說明政府處理土方去化問題的解決方案，並未正面回應詹順貴對「某政委」的質疑。（記者鍾麗華攝）

    前環保副署長、環保律師詹順貴指出，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆。行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會說明政府處理土方去化問題的解決方案，並未正面回應詹順貴對「某政委」的質疑。（記者鍾麗華攝）

    前環保副署長、環保律師詹順貴指出，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，還企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地。行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會僅稱，內政部去年即著手處理土方去化問題，提出解決方案，行政院參與督導，協調相關部會及與各地方政府溝通，並提出三項具體方案，並未正面回應詹順貴對「某政委」的質疑。

    詹順貴在臉書說，「某行政院政務委員」是罪魁禍首，並稱該政委積極運作以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填至農地，但農委會2021年才增訂施行細則關閉亂倒農地大門，該政委卻嘗試以農地改良名義「重開後門」，但在沒有系統性釐清農地土壤調查的情況下，建構全面性去化管道，恐成毀農滅國的倒施逆行政策。

    內政部長劉世芳在院會後記者會則指出，行政院已針對土方去化舉行逾10次以上，目前朝野立委和中央、地方政府都同意進行全流向管理，經各方努力，2026年可收容土方量已高達3921萬方，內政部正加速盤點跟開辦，目前是以台北港、台中港及高雄南星計畫區為主，未來彰濱工業區、台南七股也會列入，但都經過嚴格環境評估程序。

    劉世芳說明，目前土石方去化方向，包括暫置場、公私有土資場或最終土資場方向已非常明確，各方配合沒有問題；至於少數不肖業者出現哄抬，有聽聞宜蘭、台中有類似情況，目前已與縣市政府釐清，希望不肖業者能夠自制，否則將依廢棄物清理法或是其他相關法規，可能會移送法辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播