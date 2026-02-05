王必勝「無藥減重」1年多瘦16公斤！ 前後對比曝光

前衛福部次長王必勝今日於臉書分享自己一年多以來，實踐「無藥減重」瘦下16公斤的前後對比照。（取自王必勝臉書）

前衛福部次長王必勝今日於臉書分享自己一年多以來，實踐「無藥減重」瘦下16公斤的前後對比照，他表示，這是自己邁向健康人生的一大進步，也有把握能持續下去。文章PO出後，網友紛紛表示：「太勵志了」、「太強了」。

王必勝今日在臉書發文表示，這一年多以來，自己已經減重16公斤，目前都維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。糖化血色素HbA1c從一年多前的6.3降到5.5，血壓藥已停用半年，仍維持在標準120/80左右。

請繼續往下閱讀...

王必勝說，他的體能與力量在持續重訓下也強化很多，這應該是邁向健康人生的一大進步，他也有把握能持續下去。他也笑說，另一點有趣的是減重後酒量大幅下降，正好來減少喝酒的頻率和量，也是好事。

王必勝指出，自己做為一個「無藥減重」的實踐者，也經常和朋友討論並分享經驗。其實最困難的部分，應該是「習慣」的改變。要改變長久以來的生活習慣，比想像中還要難。不管餓不餓時間到了就要吃東西，每次都得吃到那個量，非吃澱粉才有飽足感，怎樣也提不起勁起身來運動等，這些都是常見的障礙。但依照他自己的經驗和觀察，一旦撐過一個月，新的習慣會逐漸取代舊的習慣，一切就會變得很容易了。

他的飲控建議是先減量，然後再調整飲食內容；至於運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。他也預計過年後再詳細分享，「快過年了沒人想搞這些吧，哈哈。」

王必勝表示，最近大型的研究顯示，使用減肥藥停藥後的復胖比率比飲控運動高很多，所以除非準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重的成果，他的想法也提供給大家參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法