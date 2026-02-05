春節慢遊苗栗南部山海線，祈福、採果、賞地景。圖為壢西坪休閒農業區美景。（苗縣府農業處提供）

農曆春節連假將至，不少民眾會出門走春，享受假期。苗栗縣政府農業處也針對苗栗縣南部建議路線，串聯海線信仰文化、農村地景藝術與山城農村深度體驗，讓遊客從苗南濱海通霄、苑裡與山線卓蘭感受當地信仰、人文與農遊。

通霄鎮白沙屯拱天宮長年是信眾春節走春祈福的重要據點，苗縣府表示，白沙屯媽祖以不固定路線進香聞名，象徵順應天意、護佑蒼生，春節期間前往拱天宮祈求新年平安順遂，是家庭的走春首選行程。

民眾若往南到與通霄相鄰的苑裡鎮，苑裡鎮素有「苗栗穀倉」之稱，栽種不少農產；苗縣府指出，苑裡鎮知名的愛情果園正值小番茄盛產季，採果期間不施用農藥，適合三代同堂的親子體驗活動，且果園附近放置竹編地景藝術作品，更添趣味，也提供民眾打卡選擇，遊客也能到周邊的藺草文化館，走讀苑裡農村。

由苑裡鎮沿140縣道往西可抵達「水果王國」卓蘭鎮；苗縣府推薦「金牌農村」壢西坪休閒農業區，壢西坪休閒農業區結合藝術裝置、農業體驗與生態旅遊，發展具特色的農村慢遊行程，春節前後正值牡丹花季，以及草莓與小番茄採果期，且坐落不少農場，苗縣府建議民眾可前往放鬆、走春，若擔心想造訪景點未開放，可事先致電洽詢。

苑裡鎮小番茄正值產季，紅、黃小番茄色澤鮮明，展現在地農業豐收成果，春節期間適合安排親子採果體驗。（苗縣府農業處提供）

