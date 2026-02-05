台中土石方去化危機 今2千龍井鄉親抗議交通亂象

交通部釋出台中港西碼頭5公頃土方暫置土地。（資料照）

台中市面臨營建剩餘土石方去化危機，因中央「全流向管理」新制上路且最終去化空間不足，交通部釋出台中港西碼頭5公頃土地暫置，而由於港區周遭屢發生騎士遭輾斃、行人遭撞等重大車禍，龍井區里長聯誼會今天上午（5日）發動43台遊覽車、2千名居民陳抗，要求政府重視居民交通安全。

「要求同步建設港區聯外道路！」龍井區台中市議員林孟令、龍井區里長聯誼會長張文慶上午號召居民前往台電台中發電廠北側空地陳情，張文慶在出發前表示，港區開發與產業進駐應與交通建設同步規劃、同步完成，方能兼顧經濟發展與民眾生命安全，居民支持台中土石產業、也支持港區用地合理擴增，但必須同步建設港區聯外道路，「首要交通安全，再創經濟發展。」

居民認為，龍昌路、臨港路及西濱橋下等路段，陸續發生多起死亡與重傷車禍，包括機車騎士遭輾斃、行人遭撞身亡等案件，「傷痛鄉民都還記得清清楚楚」。

台中市府表示，短期因應包含引導工地土方直送砂石場、盤點公有窪地作為暫時去化管道等，長期去化仍仰賴中央提出解方。至於居民陳抗，台中市交通局尚未對事件回應。

