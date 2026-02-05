為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》「手機找撲克牌」捲偷竊風波 逢甲夜市魔術師馬克還原現場

    2026/02/05 00:24 記者許國楨／台中報導
    馬克演示「以手機尋找撲克牌」近距離魔術。（馬克提供）

    台中逢甲夜市一種互動性極高的「以手機尋找撲克牌」魔術，4日卻意外引發一場誣陷與恐嚇事件，攤商兼魔術師馬克現身說法，除演示該魔術也表示，表演原本只是娛樂觀眾，卻被一名男子指控偷竊手機，甚至出言恐嚇，讓他不得不報警處理，令人無奈。

    馬克說，當下表演時，會請觀眾從撲克牌中隨意抽一張牌，並記住牌面，過程中會借用觀眾的手機作為道具，魔術結束後，手機當場歸還觀眾。然而，對方數分鐘後折返攤位，卻指控他偷手機並出言恐嚇，揚言報警並天天找麻煩。馬克表示，自己全程並未接觸任何物品，手機早已被歸還，「當時真的很緊張，也怕事情失控，所以立即報警。」

    同業魔術師「可樂」指出，「以手機尋找撲克牌」是一種近距離互動魔術，表演過程中魔術師請觀眾從撲克牌中隨意抽出一張，並記住牌面，以增加互動與真實感，魔術師會借用觀眾自己的手機作為表演道具。

    表演中，魔術師透過手法、節奏與引導，讓手機「參與」尋找撲克牌的過程，例如手機放在牌堆上方、輕敲牌堆或請觀眾持手機跟隨指示，整個表演給觀眾的感覺就像手機自己感應到他們心裡想的那張牌，增加神奇感。

    最後，魔術師揭曉手機牌面，正好就是觀眾抽出的牌，完成「手機尋牌」的效果，表演結束後，手機會立即歸還觀眾，強調道具全程安全、透明，這種魔術的魅力在於結合科技感與心理引導，觀眾親手參與道具操作，提升互動與驚喜感，並適合在夜市、舞台近距離表演中使用。

    獨家》逢甲夜市「互動魔術」演成手機竊案 驚動警到場結局超展開

