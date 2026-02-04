馬祖計畫串聯中國福州 推配套遊程爭取陸客觀光

馬祖擺暝文化祭系列活動很有年味，相當熱鬧。（連江縣政府提供）

中國文旅部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐表示，將與旅遊業者至中國舉行推介會等行銷活動，並與福州合作推配套遊程，爭取陸客觀光。

陳如嵐表示，中國開放上海居民到馬祖旅遊，對馬祖的觀光業是正面的，昨天與馬祖旅行公會理事長楊德意交換意見，預計在農曆年後與旅遊業者一起到中國福建等地區舉辦推介會，行銷馬祖。

請繼續往下閱讀...

他說，現在馬祖正是櫻花季，山、海櫻花盛開非常美，還有馬祖擺暝文化季，也相當熱鬧。四至六月有藍眼淚、夏季親子遊、音樂季等等，不同季節有不同的美。馬祖計畫與中國福州市合作推配套遊程，吸引陸客到福州、馬祖旅遊。

至於小三通交通問題，陳如嵐說，先行連假向航港局申請小三通加班，原本一天來回各四航次，連假加班一航次，效果不錯，因此，今年也已申請二二八等連假小三通加班計畫，因此，交通不會有問題。

馬祖擺暝文化祭系列活動很有年味，相當熱鬧。（連江縣政府提供）

馬祖山、海櫻花綻放，景緻美麗。（連江縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法