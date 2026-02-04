快儲水！高雄3區2/5零時起停水20小時 5.2萬戶受影響

高雄3區將於2月5日停水，影響5.2萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

水公司於高雄市楠梓、橋頭區交界處台17線典昌路送往家戶的清水主幹管破損漏水，水公司將於2月5日以焊接工法搶修主幹管，梓官全區、橋頭區1里、楠梓區多里將於2月5日0時至20時共停水20小時搶修，總計影響5.2萬戶用水。

水公司表示，橋頭區典昌路口徑1200mmSP管為從給水廠送往沿海地區家戶的清水主幹管，上個月突然破損漏水，水公司1月21日23時至22日6時，採取夜間施工停水7小時，先增設鋼板防止水沖蝕管體，完成第一階段探測確認漏水點、研議修漏方式，降低漏水影響，盡量不要影響民眾時間。

不料水公司近日發現擋板被水沖破，評估漏水影響變大，辦理緊急搶修，且主幹管是鋼管，必須採取焊接工法，需要長時間維修，將於2月5日0時至20時共20小時，進行停水搶修，總計影響5.2萬戶用水。

停水區域為梓官區全區；橋頭區頂鹽里；楠梓區建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。

水公司提醒民眾停水前提早儲水，避免集中大量儲水管線末端用戶無水可用，停水期間關閉抽水馬達，避免馬達空轉損壞或火災。

