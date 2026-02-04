把握週四好天氣 週五晚全台連凍3天

明天週四天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴。（資料照）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

週四（5日）天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼。週五晚上，全台氣溫驟降，北部一路將下探到10度左右，直到週一才緩步回溫。

中央氣象署預報，週四台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。

溫度部分，白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物避免著涼。

離島天氣：澎湖多雲，17至22度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

關於未來兩天天氣，天氣風險公司指出，週四至週五（05-06日），台灣受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲的穩定天氣為主。迎風面的花東雲量相對較多，沿海一帶有局部短暫陣雨，外出建議備妥雨具；夜間在東部降雨或西部局部霧發生時，請留意行車視線與路況。

天氣風險表示，各地氣溫方面，白天舒適偏暖，南部較熱；預測北部至東部高溫22-25度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約16-20度。清晨與夜晚輻射冷卻明顯，日夜溫差大，早出晚歸請適時加衣。

紫外線指數方面，台中市、彰化縣、花蓮縣為中量級，其他縣市為高量級。

空氣品質方面，週四環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

