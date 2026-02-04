熱帶低壓路徑曝！今氣溫續回升 西部日夜溫差大

中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（4日）各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。

夜間清晨西半部雲量少，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東16至17度；白天氣溫比昨天（3日）高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達約26至28度，西半部日夜溫差大。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至19度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖晴時多雲，10至15度。熱帶性低氣壓TD02目前位於菲律賓東南方海面，未來朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕颱的趨勢，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天（5日）至週五（6日）白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。

週五晚起至週六（7日）中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日（8日）至週一（9日）清晨中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；下週一白天起氣溫才會稍回升。各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日西半部山區亦有零星短暫雨。

下週二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 - 27 15 - 26 18 - 28 16 - 22

中央氣象署稱，熱帶性低氣壓TD02目前位於菲律賓東南方海面，未來朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕颱的趨勢。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

