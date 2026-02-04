今起先熱3天再急凍3天 氣象專家：週末恐下探6度

颱風論壇指出，今天起三天，台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台預計將大幅回暖，不過週末起一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今（4）日至週五全台將大幅回暖，但日夜溫差大，預估高溫上看25度，但週末又一波強烈冷空氣侵襲台灣，有挑戰成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島平地低溫可能降至6度以下，與今日至週五的高溫成強烈對比，預估下週二白天起冷空氣才逐漸減弱。另外在菲東有熱帶低壓偏持續朝西南西進行，預計明晨發展成輕颱「西望洋」，但週五從民答那峨登陸後就會很快減弱為熱帶低壓，為短命颱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，今天起三天，台灣上空轉吹溫暖偏東風，全台預計將大幅回暖，南部甚至偏熱，天氣上也只有東半部有陣雨，西半部預計是大太陽。小編也說明，預估今日至週五為回暖空檔，大多數地方天氣穩定，只有東半部偶爾有陣雨。北部、東半部溫度可以來到25度左右，中南部更上看27度，感受會有些熱。

颱風論壇指出，依照預報，週末再怎麼冷，顯然離霸王寒流還是有一段距離，並指前幾天在炒的平地0度，「真的是笑笑就好」。建議大家好好把握偏暖的空檔，因為週末起一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25度上下的溫暖，直接掉到只剩10度出頭的寒冷世界，大家請預先做好雲霄飛車的準備！

至於週六至下週一強烈冷空氣正式侵台，北部、東半部，週五夜間就會先下雨，週六開始降溫，整日濕冷或陰冷，最低溫將直探10度上下，預計週日白天才有機會漸漸轉為乾冷。中南部全程將以乾冷或陰冷為主，但最低溫也會逼近12至14度，深夜低溫顯著，而且日夜溫差很大。預計下週二白天，冷空氣減弱，各地才會有回溫的趨勢。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地區的平地最低氣溫約在11至13度，今日至週五各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚「又入冬」。今日各地日夜溫差皆很大：北部13至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部11至26度。

吳德榮表示，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北台變天。週六中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下週日、一各地寒冷；下週日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。預估這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，提醒民眾應作好防寒的準備。

吳德榮說明，下週二白天起至週三冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨，下週四雨後轉晴，仍偏冷。下週五各地晴朗、氣溫升。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓偏西南西進行，預計明晨發展成輕颱「西望洋」，6日晨登陸「民答那峨」北部，逐漸減弱為熱帶低壓，為短命颱、亦符合「2月颱不侵台」的歷史紀錄。

