9天春節想賞花 內湖夜櫻季搶先登場

內湖樂活夜櫻燈下風情充滿層次感。（台北市公園處提供）

今年春節自2月14日起共9天假期，適逢西洋情人節，賞花耍浪漫，首推內湖樂活夜櫻季，在夜間燈光點綴下的櫻花步道，有精心妝點的裝置藝術與草花，浪漫爆表；親朋好友踏青賞花，陽明山花季、北投三層崎花海，結合泡湯、在地小旅行，是一日遊的好選擇。

樂活公園有寒櫻、八重櫻與吉野櫻，搭配夜間燈光點綴，是北市夜間限定的賞櫻場域；不僅有浪漫的櫻花步道，還有精心妝點的多樣化裝置藝術與繽紛草花，透過光影設計，與植栽交織出視覺層次。

陽明山花季歷史悠久，櫻花與杜鵑花層次豐富的串起冬末春初景緻；2月上旬以山櫻花為主角，隨後寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻陸續綻放，等到平戶杜鵑與金毛杜鵑接力登場時，滿園已見春意。

北投山腳下的三層崎花海，今年以「花願同行」串聯三層崎公園與嗄嘮別公園，打造結合花海、櫻花與城市風景的「春日賞花路線」。三層崎「花の階」以階梯形式融入薰衣草與四季秋海棠等代表性花卉，層層鋪陳線條與色彩，象徵平安、希望與好運；嗄嘮別公園櫻花綻放，增添團圓與新生的祝福意涵。

兩處河濱公園花海是不用奔波的賞花首選，內湖大溝溪治水園區花海已盛開，紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊等2.6萬盆草花，占地約225坪；古亭河濱花海全區配置廿五萬盆粉、紫色系草花妝點，金魚草、維多利亞鼠尾草、醉蝶花、薰衣草、麝香木，如緞帶般在河濱開展，賞花期預計到3月中。

士林官邸的鬱金香展在年後26日（初十）至3月8日登場，展期橫跨「元宵節」，是古代的情人節象徵，層次堆疊草花的園藝景觀，緊扣浪漫元素，並與士林在地市定古蹟神農宮合作，廟埕廣場將點上平安燈祈福燈區與鬱金香微型展區相輝映，以鬱金香為媒介，傳遞戀人間的情愫。

以茶花與櫻花為意象的裝置藝術，結合竹編造型形成拱廊，呼應陽明山自然景觀。（台北市公園處提供）

