    首頁 > 生活

    搶先布局南台南副都心 鐵路地下化剩餘店舖月租底價最高5.9萬

    2026/02/03 23:00 記者洪瑞琴／台南報導
    南鐵專案照顧宅大樓標租店鋪1樓。（南市都發局提供）

    南鐵專案照顧宅大樓標租店鋪1樓。（南市都發局提供）

    台南市鐵路地下化專案配合興建的照顧住宅，剩餘未登記店舖（崇賢三路42號等6戶）及13格汽車停車位，即日起公開標租，店舖月租底價最高5萬9206元，最低3萬5140元，停車位底價每月2500元。

    都發局表示，這次標租對象為經拆遷戶多次選擇後剩餘的店舖，基地位於東區南台南副都心區，南台南車站預定地對面，交通便利，鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園與奇美博物館，住商條件優越，是投資或自營的好選擇。

    都發局表示，每間店舖均為兩層樓，坪數51至90坪不等，內含一組櫥櫃、抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機，並設有1至2座陽台及2間廁所。租期一次簽訂為2年，可申請續約1次（累計最長4年），歡迎有興趣民眾踴躍投標。

    此外，13格汽車停車位也公開標租，有停車需求的照顧住宅所有權人或承租人均可參與投標，把握機會搶先布局南台南副都心黃金地段！

    南鐵專案照顧宅大樓店鋪標租底價。（南市都發局提供）

    南鐵專案照顧宅大樓店鋪標租底價。（南市都發局提供）

    南鐵專案照顧宅大樓外觀。（南市都發局提供）

    南鐵專案照顧宅大樓外觀。（南市都發局提供）

