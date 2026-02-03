突擊稽查高雄石化廠勞安 缺失曝光

勞動部次長黃玲娜（右一）與高市勞工局突擊勞檢台灣氯乙烯林園廠，展開石化廠職場春安聯合檢查，督促石化業者把關安全措施。（高市勞工局提供）

春節將至，不少事業單位趕工或準備放假，勞安容易被忽視，勞動部今（3）日與高市勞工局突擊勞檢台灣氯乙烯林園廠，展開石化廠職場春安聯合檢查，督促石化業者把關安全措施，現場共稽查6處缺失，包括防爆設備螺絲未鎖固、管線鏽蝕、化學設備液位計模糊及電氣設備接地未確實等，要求廠方立即改善。

高雄副市長羅達生與勞動部次長黃玲娜率勞工局、勞動部職安署，大批人馬前往林園工業區實施石化廠春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與機械設備之操作安全、承攬管理及作業管制等事項，同時也訪視事業單位導入氣體偵測數據分析管理、人車環境管理影像辨識、人員異常辨識與定位、設備與管線監測系統、工廠營運管理平台及智慧巡檢系統等推動智慧科技防災的現況。

首站對台灣氯乙烯林園石化廠進行督導檢查；次長黃玲娜表示，去年職災發生人次比前年降低，因逢年初許多工廠趕工歲修，在時間壓力下恐易生職災，而造成家庭支離破碎，她強調裁罰並非目的，維護勞工安全才是最重要，避免產生破碎的家庭。

勞工局要求年前及春節期間，石化產業無論從事生產營運或歲修維護，切記必須維持適當人力，尤其要強化火災爆炸預防與承攬管理，以確保安全機制、人力與資材都能到位，工安沒有假期，時刻戒慎留心，才能保障作業安全與勞工平安健康。

勞工局長江健興鼓勵業者持續推動智慧科技，將安全與環境資訊「即時化、可視化、預警化」，強化製程安全管理與環境保護，因應職業安全衛生法修法，勞工局也將針對修法內容開辦多場宣導會，持續透過輔導、宣導及監督檢查，以協助業者自我檢視，落實自主管理。

勞動部與高市勞工局突擊勞檢台灣氯乙烯林園廠，稽查6處缺失要求改善。（高市勞工局提供）

