查獲高雄4業者違法清運營建廢棄物 不法所得估2.4億

檢警調環聯手查獲高雄市不法集團，4家運輸業者勾結土資場與盜採砂石集團，將營建廢棄物偷倒於美濃地區坑洞，起訴8人，查扣挖土機等犯罪工具。（環境部提供）

營建土石方的亂倒問題多年未解，政府今年正式啟動全流向管理，運輸車輛須加裝GPS，一度引發業者反彈，但環境部為了保護環境，持續追查不法行徑，如日前啟動檢警調環查緝平台，查獲高雄市4家運輸公司勾結土資場與盜採砂石集團，將未處理的營建廢棄物及土石方，一條龍非法棄置在美濃地區坑洞，檢方起訴8人、不法所得估2.4億元。

環境部環境管理署表示，監控美濃地區盜採土石、回填營建廢棄物的案地，深入調查得知，有專業的廢土清除集團包辦從建築物拆除或地下室開挖後產出廢土及營建廢棄物的清運、棄置、文件及申報的一條龍式違法產業鏈。

環管署表示，犯罪集團掌握工地拆除或開挖的時程，並與盜採土石集團串聯，當盜採土石的坑洞成形時，就調度砂石車將營建廢棄物直接載到坑洞回填，再由盜採人員收集砂石車單據，夥同土資場開立不實入場處理聯單或供土證明，後續向政府單位申報廢棄物去處及土石方流向，營造出已妥善處理假象。

環管署配合橋頭地檢署追查，並啟動檢警調環查緝平台，聯手警政署保七總隊第三大隊南區中隊、法務部調查局高雄市調查處，查獲共4家運輸公司車輛載運營建廢土及未處理廢棄物，勾結土資場取得不實的供土證明，並直接載運到美濃棄置，檢方依法起訴8人、其中5人羈押中，另緩起訴6人，查扣灑水車1台及挖土機3台，不法所得估計約2億4340萬多元。

環管署呼籲業者，營建廢棄物應依合法管道妥善處理，目前行政院已透過跨部會與地方政府共同合作，協助地方政府收容營建剩餘土石方，加速去化；對於濫倒污染環境的行為，將精進智慧圍籬管理系統，持續運用科技執法，並與相關單位合作聯手追查違法行為，保障民眾生活環境。

高雄市有集團盜採美濃地區砂石，並回填營建廢棄物，檢警調環聯手查獲，並在現場開挖發現證據。（環境部提供）

高雄市有集團盜採美濃地區砂石，並回填營建廢棄物，檢警調環聯手查獲，並在犯罪現場開挖檢視回填深度。（環境部提供）

高雄市有集團盜採美濃地區砂石，並回填營建廢棄物，檢警調環聯手，蹲守查獲違規砂石車回填營建混合物，並產生大片揚塵。（環境部提供）

