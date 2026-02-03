為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹東「櫻花大道」親子健行賞櫻趣 2/9中午網路報名

    2026/02/03 15:26 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東頭前溪河濱生態公園內、沿著台68快速道路橋下的步道兩側，植有2000多株櫻花，有山櫻、吉野櫻、八重櫻等多樣品種，每年2月陸續綻放。（記者廖雪茹攝）

    「愛在竹東，春櫻遊尞」親子健行賞櫻趣活動，14日將在新竹縣竹東頭前溪河濱生態公園登場，下週一（9日）中午12點起開放網路報名；竹東鎮長郭遠彰邀請民眾來河濱公園走走、賞櫻、拍下甜甜的幸福時刻，一起把屬於情人節的櫻花帶回家！

    郭遠彰表示，竹東河濱公園內、沿著台68快速道路橋下的步道兩側，植有2000多株櫻花，有山櫻、吉野櫻、八重櫻等多樣品種，每年2月陸續綻放，公所今年特別選在下個週末的西洋情人節當天，舉辦一年一度的親子健行賞櫻趣活動，邀請大小朋友一起來欣賞粉紅浪漫花海。

    「櫻花大道」健行路線全長約2.8公里，平坦好走，適合全家同遊。櫻花季期間，是浪漫台3線上知名的賞花打卡景點。

    竹東鎮公所說明，14日上午9點到下午2點，今年安排獨一無二竹東櫻花拍貼機，只要完成任務就可以來拍貼。還有竹東櫻花限定飲料提袋，走完就能獲得。同時，也規劃yoyo家族見面會，精彩壓軸演出！

    健行網路報名9日星期一中午12點開放，預計2300個名額，其中，個人組報名網址： https://www.beclass.com/rid=3052514696997ef10a5c，親子組報名網址：https://www.beclass.com/rid=3052514696998d63ab87 。若網路名額額滿，也可於活動當日到服務櫃台報名，現場限額700名。

    交通部分，鼓勵大家儘量搭乘大眾運輸，可搭乘內灣線火車到竹東車站，再順東林路194巷步行約10分鐘，通過平交道請注意安全，上堤防即到達。開車民眾可將愛車停放停7公有停車場（可容納約30輛），河濱公園伯公廟停車場（可容納約50輛）。為維護動線暢通及用路人安全，14日活動當天河濱公園停車場及部分區域將進行交通管制。

    「愛在竹東，春櫻遊尞」親子健行賞櫻趣活動，14日將在新竹縣竹東頭前溪河濱生態公園登場。（記者廖雪茹攝）

