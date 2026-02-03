為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本越洋航空第一條國際定期航線首選台灣 台北-沖繩航線今歡喜開航

    2026/02/03 15:12 記者朱沛雄／桃園機場報導
    日本越洋航空今天開航台北-沖繩航線，這也是越洋航空成立以來，首度跨足國際航線。首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，越洋航空特別舉辦開航儀式，安排水門禮慶賀新航線開航。（記者朱沛雄攝）

    日本越洋航空今天開航台北-沖繩航線，這也是越洋航空成立以來，首度跨足國際航線。首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，越洋航空特別舉辦開航儀式，安排水門禮慶賀新航線開航。（記者朱沛雄攝）

    日本航空（JAL）旗下日本越洋航空（Japan Transocean Air，JTA）今天開航台北-沖繩航線，這也是越洋航空成立以來，首度跨足國際定期航線。首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，越洋航空特別舉辦開航儀式，安排水門禮、沖繩太鼓表演，慶賀新航線開航。

    越洋航空今日在桃園機場第二航廈D3候機室舉行台北-沖繩航線開航儀式，日本台灣交流協會代表片山和之、觀光署長陳玉秀、日本越洋航空公司董事喜納健等貴賓為新航線剪綵。

    片山和之在致詞時表示，去年台灣訪日遊客高達676萬人次，連續2年刷新歷史新高紀錄，沖繩是繼東京、北海道、大阪後受歡迎的旅遊目的地，不僅地理位置接近，美麗豐富的自然環境以及獨特文化與歷史，深受台灣人喜愛，日本越洋航空首選台北為國際定期航線城市，不僅提升台灣朋友前往沖繩本島及離島的便利性，也將提升其觀光魅力。

    日本越洋航空公司董事喜納健表示，台北-沖繩航線是日本越洋航空第一條定期國際航班，過去是以包機方式運營，原本計畫去年就可以運行，因公司內部系統需要調整而延後，很開心能在農曆年前順利開航，開航初期規劃每天一班，未來希望增加到每天2班。

    日本越洋航空以沖繩那霸為基地，目前擁有14架飛機，經營包含宮古島、石垣島等離島共16條國內航線，旗下有3架以「鯨鯊」為主題的彩繪機，分別為藍色、粉紅色跟綠色。

    喜納健說，台灣民眾偏好彩繪機，雖然今天來台的綠色彩繪機不會固定執飛台北-沖繩航線，但公司會盡量安排，讓3台彩繪機都有機會來台灣。

    日本台灣交流協會代表片山和之表示，日本越洋航空首選台北為國際定期航線城市，不僅提升台灣朋友前往沖繩本島及離島的便利性，也將提升其觀光魅力。（記者朱沛雄攝）

    日本台灣交流協會代表片山和之表示，日本越洋航空首選台北為國際定期航線城市，不僅提升台灣朋友前往沖繩本島及離島的便利性，也將提升其觀光魅力。（記者朱沛雄攝）

    日本越洋航空公司董事喜納健表示，台北-沖繩航線是日本越洋航空第一條定期國際航班，開航初期規劃每天一班，未來希望增加到每天2班。（記者朱沛雄攝）

    日本越洋航空公司董事喜納健表示，台北-沖繩航線是日本越洋航空第一條定期國際航班，開航初期規劃每天一班，未來希望增加到每天2班。（記者朱沛雄攝）

    日本越洋航空今天開航台北-沖繩航線，越洋航空特別舉辦開航儀式，安沖繩太鼓表演，慶賀新航線開航。（記者朱沛雄攝）

    日本越洋航空今天開航台北-沖繩航線，越洋航空特別舉辦開航儀式，安沖繩太鼓表演，慶賀新航線開航。（記者朱沛雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播