台鐵「十分成功」新春禮盒！ 明天開賣限量150組

台鐵公司推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒明天開賣，限量發售共150組。（台鐵公司提供）

為迎接嶄新的馬年新春，台鐵公司推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒明天開賣，於台鐵夢工場網路商店及門市限量發售共150組，每人每次限購3組。該禮盒是以鐵道文化為核心，結合台灣土地記憶與新年祝願，將抽象的祝福轉化為可收藏、可傳承的實體心意，為年節送禮注入溫度與故事。

台鐵公司表示，「十分成功」寓意事業、人生與願望皆能圓滿順遂，更蘊含對台灣土地的深厚關懷。禮盒選用白大理石石馬與蛇紋石底座，皆取材自花蓮地區，由於花蓮去年經天災考驗，仍展現堅韌生命力，象徵穩住根基、轉危為安，因此藉此傳遞「石來運轉、平安相隨」的祝福理念。

台鐵公司續指，禮盒中搭配的「十分成功」吉祥車票，取意自平溪線十分站。該路段因災後工程面臨重重挑戰，終於在春節前順利復駛，再次迎來元宵放天燈盛會，象徵希望重啟、光明再現。

台鐵公司說，為讓祝福更具心靈力量，特別恭請十分地方信仰中心「十分成安宮」為禮盒祈福過火。十分成安宮創建於1790年，主祀天上聖母媽祖，距今已有236年歷史，長年凝聚地方與海內外信眾，致力推廣臺灣廟宇文化。祈願庇蔭收禮者新年遠離災厄、諸事順遂。「馬到十分．皆得成功」，不僅是一句吉語，更是結合信仰與祝願的真誠心意。

台鐵公司提到，十分成功禮盒明天（3日）開賣，每組新台幣1288元，限量150組，每人每次限購3組，將在台鐵夢工場台北旗艦店、松山、南港、花蓮、台東門市，台鐵便當販賣店台北2號店、板橋、台中、高雄門市，以及台鐵夢工場網路商店販賣，其中台鐵夢工場網路商店上午10時起開賣，實體門市則依各販售門市營業時間。

台鐵公司推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒，特別恭請十分地方信仰中心「十分成安宮」為禮盒祈福過火。（台鐵公司提供）

