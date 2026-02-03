為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    深化與原民文化連結 國教院走出研究室前進溪洲部落

    2026/02/03 15:03 記者林曉雲／台北報導
    國教院長林從一（右二）昨日率國教院原住民族教育研究中心團隊前往 Cinemnemay溪洲部落。（國教院提供）

    國教院長林從一（右二）昨日率國教院原住民族教育研究中心團隊前往 Cinemnemay溪洲部落。（國教院提供）

    深化與部落的連結及合作，教育部國家教育研究院（國教院）與原住民族語言研究發展基金會（原語會）簽署學術交流與合作協議後，國教院長林從一昨（2）日率國教院原住民族教育研究中心團隊，前往新北市新店區 Cinemnemay 溪洲部落，溪洲部落耆老為林從一舉辦「Pangangan 命名儀式」，並致贈阿美族信物 Alofo，象徵彼此以家人之道相互看待，國教院以行動展示對部落文化的尊重與珍惜。

    林從一表示，語言不只是教材或研究文本，而是活在人與人之間，存在於部落的日常生活、記憶與世代傳承之中，國教院團隊來到溪洲部落，不只是交流，更是與部落一起學習語言怎麼活著，期待透過與原語會及部落夥伴的合作，讓研究回應真實需求，讓科技成為陪伴語言延續的力量，而非取代文化的工具，並在彼此尊重與信任中，溫柔而堅定地守護原住民族語言的未來。

    交流活動並結合部落巡禮、Pakelang 文化互動及飲食分享，透過語言、身體與情感的交流，展現原住民族教育在當代社會中持續實踐的樣貌。林從一表示，他長期關注原住民族教育發展，認為語言不僅是研究對象，更是承載記憶、關係與文化認同的生命實踐。這次交流活動於都會部落的場域舉行，也代表國教院走出研究室，回到語言真正被使用、被傳承的生活現場。

    新北市總頭目林政德（右）致贈阿美族信物－Alofo_（肩袋情人袋）給國教院長林從一（左）。（國教院提供）

    新北市總頭目林政德（右）致贈阿美族信物－Alofo_（肩袋情人袋）給國教院長林從一（左）。（國教院提供）

