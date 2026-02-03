為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北三蘆17座立體停車場持續建設 2案預計今明年完工

    2026/02/03 14:03 記者黃子暘／新北報導
    曾招雄前往視察三重興華案進度。（圖由新北市交通局）

    新北市三重、蘆洲區人口稠密，停車一位難求。新北市交通局副局長曾招雄表示，自市長侯友宜上任以來，市府總計投入近96億元在三蘆推動立體停車場興建，目前已有7座完工啟用、8座施工中，另有2座進入設計階段，總計可為三蘆新增5429格汽車停車位與4903格機車停車位，提升停車便利性；其中三重區興華公園地下停車場預計今年4月完工，蘆洲區長安立體停車場工程預計明年10月完工。

    曾招雄前往視察三重興華案與蘆洲長安案進度，他也介紹，三重興華案經費約5.2億元，獲前瞻計畫補助1.5億元，市府停管基金自籌3.7億元；此案規劃為地下3層，可提供208格汽車停車位，並同步進行地面層公園改善、人行道增設，兼顧停車和行人安全，目前工程進度已達96%。

    曾招雄指出，蘆洲長安案經費約7.2億元，獲前瞻補助1.3億元，市府停管基金自籌5.9億元，將原機械式停車場改建為地下1層、地上8層的立體停車場，汽車停車位也倍增至382格，一樓設置老人共餐活動空間，兼顧社區服務，目前整體進度為75%。

    交通局停車管理科長吳清哲說，新北市在侯友宜任內已興建121座停車場，包含27座立體停車場與94座平面停車場，其中三蘆興建的17座立體停車場，完工啟用的有三重商工、公37、重陽公園、興穀國小一期和二期、蘆洲永康公園、光榮國小等7座；施工中的8座包括蘆洲湧蓮寺、長安立體、三重興華公園、三重玫瑰公園、三重信義公園、三重第二行政中心和三重段、光華段社宅共構停車場，將陸續於今、明年完工；五華國小、第二圖書館停車場進入規劃設計階段。

