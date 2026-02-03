台灣第一水庫春節散策 台灣好行「168虎埤老街線」開放報名

春節期間的台灣好行168虎埤老街線散步導覽，將走訪虎頭埤風景區，已開放報名。（南市觀旅局提供）

農曆年將至，台南市政府觀光旅遊局春節期間推出台灣好行的「168虎埤老街線散步導覽」，結合台灣第一水庫虎頭埤的自然景觀，以及新化老街的歷史脈絡，讓民眾透過步行導覽與公共運輸，深入體驗在地文化，即起開放報名。

168虎埤老街線散步導覽的活動時間為2月18日至2月21日，共計4梯次、80個名額，免費線上報名，觀旅局邀請大家來體驗新化山城文化與低碳旅遊。

台南市長黃偉哲表示，新化是重要的山城聚落，不僅擁有保存完整的老街建築與日治時期官署設施，更鄰近虎頭埤風景區，為兼具文化底蘊與自然景觀的旅遊亮點，透過台灣好行168虎埤老街線串聯新化老街與虎頭埤，提供遊客便利的大眾運輸選擇，也能以低碳、友善環境的方式，仔細品味新化的人文故事與山林風光，歡迎大家安排春節假期走進新化，感受不一樣的台南慢旅行。

觀旅局長林國華說，台灣好行168虎埤老街線散步導覽活動，將由專業導覽老師陳楠修帶領，從興南客運新化站出發，走訪新化街役場、新化老街、蘇家古厝、武德殿、日式宿舍及天壇護安宮等大目降文化園區重要景點，透過生動解說，讓民眾認識新化的歷史發展與老街故事，隨後搭乘台灣好行168虎埤老街線前往虎頭埤風景區與林家園藝，銜接自然景觀導覽，體驗山城與水岸交織的悠閒氛圍，極適合健行紓壓。

當天可憑識別證免費搭乘台灣好行，並兌換虎頭埤入園門票1張，台南市168產業觀光發展協會理事長林伯壎與烏山頭湖境度假會館總經理許幸娟積極整合沿線店家，活動結束後加碼提供各式店家優惠，包含林家園藝、虎頭埤遊憩設施、瓜瓜園產品..等，讓參加民眾物超所值。

活動採免費線上報名，請至「台南旅遊網」的「旅遊服務」頁面，點選「導覽預約」，名額有限，歡迎民眾踴躍參加。

春節期間的台灣好行168虎埤老街線散步導覽，將走訪知名的林家園藝。（南市觀旅局提供）

春節期間的台灣好行168虎埤老街線散步導覽，將走訪新化老街。（南市觀旅局提供）

