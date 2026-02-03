為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    求財防塞爆！春節竹山紫南宮 聯外道南北分流管制

    2026/02/03 14:11 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山紫南宮春節將湧現大批求財人車，公路局在聯外道台3線將實施南北分流管制，車輛須經竹山消訓中心才能進入廟區。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮春節將湧現大批求財人車，公路局在聯外道台3線將實施南北分流管制，車輛須經竹山消訓中心才能進入廟區。（記者劉濱銓攝）

    春節將至，南投縣竹山紫南宮預料湧現大批求財人潮，為避免聯外道塞爆，公路局在2月17日至22日（大年初一至初六），將啟動南北分流管制，屆時車輛不論從名間或從竹山交流道往紫南宮，全須沿台3線經竹山消訓中心進入廟區，以維行車順暢。

    南投工務段表示，因應春節長連假，預估竹山紫南宮大年初一至初六，將湧現大批拜廟求財人車，為防止聯外道路壅塞回堵，屆時從名間交流道南下往紫南宮車潮，走台3線經過名竹大橋後，應依照指標左轉往竹山消訓中心方向，再進入紫南宮。

    從竹山交流道北上往紫南宮的車流，則須沿著台3線行駛，但在經過台3丙線路口時，禁止右轉進入廟區，而是須繼續直行，待到了竹山消訓中心路口，再右轉進入紫南宮，以免車輛進入狹小的台3丙線，造成當地聚落交通壅塞。

    另外，從竹山交流道下台3線的大客車，屆時禁止提前左轉走產業運輸大道至紫南宮，而是須沿著台3線進入廟區；屆時若從消訓中心往紫南宮的車流增多，現場交管警力將調撥中間車道，透過2個左轉專用車道紓解車流，以免車多回堵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播