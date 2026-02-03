求財防塞爆！春節竹山紫南宮 聯外道南北分流管制

南投竹山紫南宮春節將湧現大批求財人車，公路局在聯外道台3線將實施南北分流管制，車輛須經竹山消訓中心才能進入廟區。（記者劉濱銓攝）

春節將至，南投縣竹山紫南宮預料湧現大批求財人潮，為避免聯外道塞爆，公路局在2月17日至22日（大年初一至初六），將啟動南北分流管制，屆時車輛不論從名間或從竹山交流道往紫南宮，全須沿台3線經竹山消訓中心進入廟區，以維行車順暢。

南投工務段表示，因應春節長連假，預估竹山紫南宮大年初一至初六，將湧現大批拜廟求財人車，為防止聯外道路壅塞回堵，屆時從名間交流道南下往紫南宮車潮，走台3線經過名竹大橋後，應依照指標左轉往竹山消訓中心方向，再進入紫南宮。

從竹山交流道北上往紫南宮的車流，則須沿著台3線行駛，但在經過台3丙線路口時，禁止右轉進入廟區，而是須繼續直行，待到了竹山消訓中心路口，再右轉進入紫南宮，以免車輛進入狹小的台3丙線，造成當地聚落交通壅塞。

另外，從竹山交流道下台3線的大客車，屆時禁止提前左轉走產業運輸大道至紫南宮，而是須沿著台3線進入廟區；屆時若從消訓中心往紫南宮的車流增多，現場交管警力將調撥中間車道，透過2個左轉專用車道紓解車流，以免車多回堵。

