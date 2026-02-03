為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被爆性騷女黨工 毛嘉慶宣布退出民眾黨桃園中壢區議員初選

    2026/02/03 14:53 記者李容萍／桃園報導
    毛嘉慶下午在臉書發文宣布退出民眾黨中壢選區議員初選。（取自毛嘉慶臉書）

    毛嘉慶下午在臉書發文宣布退出民眾黨中壢選區議員初選。（取自毛嘉慶臉書）

    原爭取民眾黨提名、參選桃園市中壢區市議員的前媒體人毛嘉慶，日前遭爆涉對民眾黨女黨工言語騷擾；在民眾黨中央日前證實「確有收到舉報」，相關情節會依黨章等規範進行辦理，以及今（3）日表示，考量此案茲事體大，將暫停該選區初選民意調查。毛嘉慶下午也宣布退出民眾黨中壢區議員初選。

    毛嘉慶在臉書粉專以「曾參殺人，何況小毛？」為題表示：自己做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉。

    毛嘉慶也說：但是，我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。我在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

    也是國民黨前主席洪秀柱子弟兵的毛嘉慶，近年退出國民黨，頻繁參與民眾黨公開活動，2025年底正式入黨後，宣布投入桃園市中壢區議員黨內提名，與中央委員林昭印、社發部前主任張清俊競逐提名資格，民眾黨中央原訂2月4、5日進行中壢選區的電話民調，如今電話民調在即卻緊急喊卡，而毛嘉慶也自行宣布退出民眾黨中壢區議員初選，使得這場初選可能僅剩林昭印、張清俊兩雄相爭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播