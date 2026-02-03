被爆性騷女黨工 毛嘉慶宣布退出民眾黨桃園中壢區議員初選

毛嘉慶下午在臉書發文宣布退出民眾黨中壢選區議員初選。（取自毛嘉慶臉書）

原爭取民眾黨提名、參選桃園市中壢區市議員的前媒體人毛嘉慶，日前遭爆涉對民眾黨女黨工言語騷擾；在民眾黨中央日前證實「確有收到舉報」，相關情節會依黨章等規範進行辦理，以及今（3）日表示，考量此案茲事體大，將暫停該選區初選民意調查。毛嘉慶下午也宣布退出民眾黨中壢區議員初選。

毛嘉慶在臉書粉專以「曾參殺人，何況小毛？」為題表示：自己做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉。

毛嘉慶也說：但是，我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。我在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

也是國民黨前主席洪秀柱子弟兵的毛嘉慶，近年退出國民黨，頻繁參與民眾黨公開活動，2025年底正式入黨後，宣布投入桃園市中壢區議員黨內提名，與中央委員林昭印、社發部前主任張清俊競逐提名資格，民眾黨中央原訂2月4、5日進行中壢選區的電話民調，如今電話民調在即卻緊急喊卡，而毛嘉慶也自行宣布退出民眾黨中壢區議員初選，使得這場初選可能僅剩林昭印、張清俊兩雄相爭。

