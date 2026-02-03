35台斤高麗菜王出爐！新港青農奪嘉義巨大高麗菜競賽冠軍

新港鄉青農林俊嘉（左2）栽種的巨大高麗菜奪得冠軍。（記者林宜樟攝）

嘉義縣農會舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，今天在朴子市農會熱鬧登場，來自嘉義縣18個鄉鎮市青年農民齊聚一堂同場競技，其中新港鄉青農林俊嘉栽培的高麗菜重量高達35.24台斤，奪得本屆競賽冠軍。

嘉義縣農會侯世興、總幹事黃貞瑜、朴子市農會總幹事田志強、嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲等今天到場，為青農加油；今年由18個鄉鎮市代表各種2顆參賽，以重量較重者做為代表，競賽評分以重量為標準，鹿草青農陳惠茹還為高麗菜做創意裝扮，戴上皇冠，趣味十足。

奪冠的林俊嘉說，能培育出高品質的巨大高麗菜，關鍵在於精細的育苗管理與自然友善的栽培方式，期盼透過競賽展現青農專業、創新與努力。

黃貞瑜說，比賽以精進青農農業栽培技術為核心理念，參賽者於相同時間、種植相同作物，在不同地區環境條件栽培，從海拔0至1500公尺皆投入種植；巨大高麗菜來自長時間、高密度的栽培管理，從育苗、定植到結球成熟，需要4至5個月的精準照顧，考驗的是農民對作物生長節奏與田間管理的專業能力，青農透過競賽交流栽培經驗、相互學習，更展現嘉義農業技術底蘊與農民力。

張翠玲說，嘉義青農技術專業，充滿社會關懷，規劃公益行動，將競賽中栽培出的高麗菜轉化為愛心，由嘉義縣青農聯誼會攜手各分會共同投入，運用高麗菜製作成每包1200克的水餃，結合告分會長自發加碼的加菜金，捐贈予六腳鄉安仁家園及東石鄉聖心育幼院及弱勢家庭，讓在地弱勢族群也能在年節前夕感受到溫暖。

包好的水餃送到聖心教養院等處做公益。（民眾提供）

嘉義縣農會舉辦巨大高麗菜比賽，展現農民力。（記者林宜樟攝）

朴子市農會總幹市田志強稱讚高麗菜水餃好吃。（記者林宜樟攝）

鹿草青農陳惠茹還為高麗菜做創意裝扮。（記者林宜樟攝）

