    醫界性平風暴惹議 衛福部長石崇良：保護被害人優先、研議統一懲戒規範

    2026/02/03 13:10 記者邱芷柔／台北報導
    「犯錯說」引發爭議後，衛福部長石崇良今首度回應，未來性平案件調查期間可先調整涉案醫師職務，並研議全國一致的懲戒規範，避免標準不一、保障就醫安全。（記者邱芷柔攝）

    「犯錯說」引發爭議後，衛福部長石崇良今首度回應，未來性平案件調查期間可先調整涉案醫師職務，並研議全國一致的懲戒規範，避免標準不一、保障就醫安全。（記者邱芷柔攝）

    醫界接連爆發性平事件引發社會高度關注，衛福部長石崇良今（3日）強調，政府處理相關案件的最高原則，是「以保護被害人為優先」，調查與處理過程中務必避免二度傷害，並依法查明真相、不枉不縱，衛福部也將召集醫師公會，研議訂定一致性的懲戒規範，並在調查期間合理調整涉案醫師職務，以降低風險。

    監察院日前因台大醫院婦產部接連發生性侵、性騷擾等案件，通過糾正台大醫院與衛福部，石崇良日前受訪時提及「人都會犯錯」、「不是一次就永遠廢止醫師證書」等說法，遭外界質疑替「狼醫」緩頰，引發爭議。

    對此石崇良今天受訪時正面回應，強調衛福部對性平事件一向採取零容忍立場，所有處理都以保護被害人為最高原則。他指出，現行「醫師法」已有相關懲戒規定，處分方式從最重的廢止醫師證書、撤銷執業執照，到限制執業範圍或停業一段時間不等，將依比例原則個案處理。他也表示，廢止證書屬於最嚴厲的處分，必須在事實充分查明後，才能適用。

    他進一步表示，目前醫師懲戒由各地醫師公會的懲戒委員會執行，但各縣市在調查程序與處分標準上，確實存在不一致情形。衛福部在檢視監察院報告後，將請醫事司邀集相關單位研議，建立一致性的處理原則，從調查階段如何保護被害人，到事後懲戒結果，衛福部都會介入督導，讓處理標準趨於一致。

    石崇良也說，即使案件仍在調查中，基於保護被害人的考量，對涉案醫師進行職務調整或限制工作內容，都是合理且可行的作法。

    針對外界質疑醫界「醫醫相護」、性平案件懲戒進度緩慢，石崇良回應，過去並非沒有醫師遭廢止證書的案例，但重大處分必須建立在完整調查與明確事證基礎上，才能符合法律程序。

    石崇良強調，醫師因執業特性，經常接觸病人高度隱私，因此社會對其專業倫理要求本就高於一般行業，未來衛福部也將站在督導立場，要求醫師公會確實落實相關懲戒規範；性平案件必須在「保護被害人、不造成二度傷害、從速查明真相、不枉不縱」的前提下處理，才能讓民眾安心就醫，也讓醫事人員在清楚制度下安心執業。

