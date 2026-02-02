為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳山鳳二市場6國年節美食+打擊樂巡禮 展現多元文化扎根生活

    2026/02/02 22:14 記者陳文嬋／高雄報導
    六國新住民帶來家鄉年節美味。（跨蝦米提供）

    高雄市鳳山區第二公有市場農曆春節前夕舉辦新年市集，6國新住民帶來家鄉年節美食，店家攜手新住民家庭以鍋碗瓢盆打擊樂巡禮，繞行市場炒熱氣氛，翻轉老市場展現活力，打響鳳山多元文化市場。

    鳳二公有市場設有80多個攤位，潛藏越南、印尼等新住民店家，加上在地傳統店家口碑好，成為鳳山多元文化市場，跨蝦米文化創意工作室今表示，攜手新興里辦公室、鳳二市場自治會及善牧基金會，舉辦「多元文化遊行暨新年市集」。

    市集邀請印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨、越南及馬來西亞6國新住民，帶來最道地家鄉年節美食，風味獨特且充滿異國色彩，吸引大量人潮湧入，開賣不到2小時，已被搶購一空。

    店家也攜手新住民家庭，手持鍋碗瓢盆等日常炊具，充當打擊樂器，敲出輕快節奏，沿著鳳山區光明路、民生路、光遠路等，繞行市場旁道路，在地生活化表演方式，吸引許多民眾駐足，場面熱鬧滾滾。

    市集也注入文化底蘊，邀請素人藝術家陳昭仁現場揮毫寫春聯，並設置書法體驗區，親子一起寫下吉祥話，帶回家過年可以張貼。

    民眾驚呼「沒想到傳統市場也能這麼有國際感！」跨蝦米表示，老空間注入新靈魂，打造鳳二市場多元特色，讓沉寂已久的老市場，展現前所未有生命力，形塑新住民文化品牌，民眾透過體驗與感受多元文化，扎根於在地市場的日常生活。

    店家以鍋碗瓢盆打擊樂巡禮，繞行市場炒熱氣氛。（跨蝦米提供）

