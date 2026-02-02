回味軍旅日常 桃園中原文創園區「兵兵有理」特展

桃園市中原文創園區前身為軍事補給庫，即日起至3月8日推出「兵兵有理」特展。（中原文創園區提供）

當兵曾是許多人共同的人生經驗，桃園市中原文創園區前身為軍事補給庫，即日起至3月8日推出「兵兵有理」特展，以軍隊文化為背景，帶領民眾回味及認識軍旅生活；展覽以園區自創漫畫「613菜鳥日記」為敘事主軸，透過角色對話引導走進部隊日常，從軍中語言、伙食、服裝、訓練過程到制度規範，以趣味互動的方式體驗從軍生活細節。

市府文化局長邱正生表示，中原文創園區的前身為中原營區，約於1957年即已發展成現今規模，起造目的為國防部聯合後勤司令部，作為接受美援物資而於桃園中壢設置的重要倉儲基地。因應營區搬遷及桃園中壢地區鐵路地下化，中原營區內的軍方單位2019年全數撤出，中原營區卸下超過一甲子的軍事任務及肅穆色彩。

後經市府整建活化，保留19棟庫房群老建築，期盼在延續營區歷史痕跡的同時，進一步帶動在地藝文產業發展，打造以文化創意、藝術展演為核心的文創園區，使其蛻變為充滿活力的「年輕人的探索倉庫」。

「兵兵有理」特展以新兵視角作為敘事主軸，從抽籤、剃頭、拍大頭照、領取裝備等入伍歷程出發，延伸介紹軍服穿著、肩章識別、每日三餐與菜鳥哲學，帶領觀眾完整走過一趟當兵生活。策展單位特別與中央大學資訊工程學系進行產學合作，開發數位互動打靶區，將軍中整齊劃一的作息與口令，以趣味的方式呈現，不僅讓觀眾實際感受當兵的生活節奏，也重現大眾既熟悉又難忘的軍旅文化印象。

此外，觀眾於展區內完成蒐集數位集章，還可兌換限量「國軍便當杯墊」一個，增添觀展樂趣。

軍服體驗區延伸介紹軍服穿著、肩章識別。（中原文創園區提供）

策展單位特別與中央大學資訊工程學系進行產學合作，開發數位互動打靶區。（中原文創園區提供）

特展以新兵視角作為敘事主軸，從抽籤、剃頭、拍大頭照、領取裝備等入伍歷程出發。（中原文創園區提供）

每日三餐與菜鳥哲學，帶領觀眾完整走過一趟當兵生活。（中原文創園區提供）

於展區內完成蒐集數位集章，可兌換限量「國軍便當杯墊」一個。（中原文創園區提供）

