為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    實踐服務人群使命 「卑南女兒」南秀圓率鎮海獅子會捐弱勢白米

    2026/02/02 22:26 記者洪臣宏／高雄報導
    「卑南族女兒」南秀圓當選高雄鎮海獅子會長，積極從事公益。（鎮海獅子會提供）

    「卑南族女兒」南秀圓當選高雄鎮海獅子會長，積極從事公益。（鎮海獅子會提供）

    南秀圓曾獲選「國際旅遊夫人」與「國際親善大使」，向以卑南族女兒為榮，去年當選國際獅子會300E-5區高雄鎮海獅子會會長，積極公益，今年代表全體獅友，將愛心化為實際的白米物資，捐贈予高雄市原住民家庭。

    高雄鎮海獅子會1日在來來海鮮餐廳自強店舉辦歲末聯歡晚會，第四屆（2025-2026）會長南秀圓致詞時表示，過去在國際舞台上爭取榮耀是為了展現自信與美，而接任獅子會會長則是為了實踐「服務人群」的使命。她說，身為卑南族的女兒，看到族人在都會區打拚或在原鄉生活面臨挑戰時，心裡總是多一份牽掛，這次能結合獅子會的力量捐贈白米，不僅是物資的分享，更是一份家人般的關懷。

    代表受贈方致詞時說，南秀圓以具體行動關懷族人，這份來自「自己人」的溫暖格外珍貴；而民間社團的資源挹注，更是補足政府社福缺口的重要力量。

    鎮海獅子會自成立以來，持續從事公益捐血、弱勢扶助及教育等領域關懷，南秀圓與獅兄獅姐們期許將這份愛擴散至社會角落，讓更多弱勢家庭在歲末之際，感受到來自社會大家庭的支持與希望

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播