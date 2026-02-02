實踐服務人群使命 「卑南女兒」南秀圓率鎮海獅子會捐弱勢白米

「卑南族女兒」南秀圓當選高雄鎮海獅子會長，積極從事公益。（鎮海獅子會提供）

南秀圓曾獲選「國際旅遊夫人」與「國際親善大使」，向以卑南族女兒為榮，去年當選國際獅子會300E-5區高雄鎮海獅子會會長，積極公益，今年代表全體獅友，將愛心化為實際的白米物資，捐贈予高雄市原住民家庭。

高雄鎮海獅子會1日在來來海鮮餐廳自強店舉辦歲末聯歡晚會，第四屆（2025-2026）會長南秀圓致詞時表示，過去在國際舞台上爭取榮耀是為了展現自信與美，而接任獅子會會長則是為了實踐「服務人群」的使命。她說，身為卑南族的女兒，看到族人在都會區打拚或在原鄉生活面臨挑戰時，心裡總是多一份牽掛，這次能結合獅子會的力量捐贈白米，不僅是物資的分享，更是一份家人般的關懷。

代表受贈方致詞時說，南秀圓以具體行動關懷族人，這份來自「自己人」的溫暖格外珍貴；而民間社團的資源挹注，更是補足政府社福缺口的重要力量。

鎮海獅子會自成立以來，持續從事公益捐血、弱勢扶助及教育等領域關懷，南秀圓與獅兄獅姐們期許將這份愛擴散至社會角落，讓更多弱勢家庭在歲末之際，感受到來自社會大家庭的支持與希望

