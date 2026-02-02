把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

未來一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週天氣及氣溫變化。（圖由氣象署提供）

明天（2日）週二白天冷氣團減弱，氣溫回升，宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨；中央氣象署預報，週三至週五白天各地多雲到晴，週五晚間另一波冷空氣南下，北部地區轉濕冷，可能下探12度。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天清晨受到大陸冷氣團影響，天氣仍然偏冷，到了白天冷氣團減弱，氣溫回升，宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區仍有零星降雨，其他地區則是多雲到晴。週三到週五各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫雨。

賴欣國指出，週五晚間至週六鋒面通過，接著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，冷氣團持續影響到下週一清晨。週五、週六基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東及恆春半島有局部短陣雨，其餘地區則為多雲。下週日、週一僅東半部、恆春有零星短暫雨。

賴欣國指出，週末冷空氣強度預估有機會達強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度），至於是否能觸及寒流標準（台北測站10度以下）仍有不確定性，須再觀察。

溫度部分，賴欣國表示，今天晚上、明天清晨西半部平地13、14度、花東15-17度，宜蘭13-14度左右，到了白天，冷氣團減弱，宜蘭、北部回升至約18-21度，中南部24-26度。週三至週五白天各地天氣穩定，北部白天可以回升到22-24度，中南部維持24-26度，東半部回溫至22-24度左右。不過，受到輻射冷卻影響，部分地區可能出現日夜溫差逾10度以上的情形。

賴欣國續指，週五晚間鋒面通過，北部地區會先開始降溫，週六白天只剩15-16度，晚間可能會再降到12-15度之間；中部、東部週六白天18-20度，晚間逐漸降溫至13、14度；南部地區降溫較晚，預估週六晚間15、16度。下週日晚間至週一清晨，北部白天12-14度，週二白天冷氣團減弱，北部白天可回升到18度，中南部達20度以上。

賴欣國表示，若溫度及水氣能配合，今天晚上至明天清晨3000公尺以上高山仍有機會飄雪；週五晚上到週六清晨，若水氣配合、降溫速度夠快，北部、宜蘭2000公尺以上也有降雪機會。他也提醒，週四、週五轉偏南風，清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

