    首頁 > 生活

    高雄15樓以上在建工程專案巡檢 工務局：查210處未發現重大缺失

    2026/02/02 14:50 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市政府啟動在建工程工安專案巡檢。（工務局提供）

    高雄市政府啟動在建工程工安專案巡檢。（工務局提供）

    高市工務局於今年1/23起，會同專業技師公會啟動市內15樓以上在建工程工安專案巡檢，一週內共計完成巡檢210處工地，未發現重大工安缺失。

    工務局說明，這次專案巡檢針對建築工地現場施工安全及防火管理進行全面檢視，巡檢過程中如發現缺失，均已當場要求限期改善；整體檢查結果顯示，多數工地施工管理情形尚屬良好，未發現重大工安缺失。

    巡檢重點包含防火管理措施、防滑及墜落防護、施工動線安全、可燃物堆置情形，及整體公共安全管理制度之落實情形，希望透過加強巡檢與輔導機制，提升承造人及施工人員的防火安全意識，逐步建立工地防火安全文化，降低工安事故發生風險。

    為維護春節連假期間建築工地公共安全與環境整潔，工務局也已函文通知本市營造業者及施工單位，務必依規定加強檢視各工地警示燈、鷹架、鷹架護網及建築材料堆置等安全設施；另工區圍籬、防塵網、鋼筋、砂石及模板等物料，應妥善堆放並確實覆蓋，避免外露影響市容及環境。

    工務局呼籲，春節假期間多數工地暫停施工，各項安全維護設施仍可能因強風或其他外力因素受損，進而影響周邊居民安全；各建築工地負責人及營建業者，務必於休假前再次全面確認各項安全措施是否完善，並加強防災應變整備及緊急通報機制，落實自主防災檢核。

    高雄市政府啟動在建工程工安專案巡檢。（工務局提供）

    高雄市政府啟動在建工程工安專案巡檢。（工務局提供）

