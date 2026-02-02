為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣國際科展參賽團隊數創新高 技高生首度加入角逐

    2026/02/02 14:21 記者林曉雲／台北報導
    「台灣國際科學展覽會（TISF）」將於明（3）日開幕。（科教館提供）

    「台灣國際科學展覽會（TISF）」將於明（3）日開幕。（科教館提供）

    受國際高度關注的「台灣國際科學展覽會（TISF）」，將於明（3）日開幕，科教館今（2）日說明，今年共計32國、667位師生、231件優勝作品進入決賽，參賽團隊數創新高，顯示我國的國際科展已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

    科教館長劉火欽說明，今年最大改變是在國內增設了技術型高中報名的工程學科B組，讓技高學生以實務性的研究角逐大會獎，並從中遴選代表台灣出國角逐2026年度各項國際科學盛事的青年國手。

    國內進入複審的學生有306位、170件作品，將與來自美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、匈牙利、印尼、義大利、日本、約旦、盧森堡、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、斯里蘭卡、瑞士、泰國、突尼西亞、土耳其、辛巴威、烏克蘭以及澳門等31個參展國家或地區的87位學生、61件優勝作品，一同進入自2月4日起展開的決賽。

    所有選手將角逐數學、化學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、行為與社會科學、物理與天文學科、地球與環境科學、電腦科學與資訊工程、環境工程及工程學科等13個科別的大會首獎以及大會最高榮譽青少年科學獎。

    而為了讓來自不同背景的師生，更增進彼此間文化和科學領域的交流，今年大會精心籌辦多項如歡迎晚會、大師講座、學生交流、教師交流、科學之旅、文化之夜等活動，也為了遠道而來的外國師生提前規劃城市走訪及競賽後的文化之旅，能更加體驗和認識台灣獨特的文化特色。

    此外，為提升國內在學學生觀摩學習的機會，今年也擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月6日9時至16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得。

    「台灣國際科學展覽會（TISF）」將於明日開幕，大會安排師生到新竹體驗客家文化。（科教館提供）

    「台灣國際科學展覽會（TISF）」將於明日開幕，大會安排師生到新竹體驗客家文化。（科教館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播