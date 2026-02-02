台灣國際科展參賽團隊數創新高 技高生首度加入角逐

「台灣國際科學展覽會（TISF）」將於明（3）日開幕。（科教館提供）

受國際高度關注的「台灣國際科學展覽會（TISF）」，將於明（3）日開幕，科教館今（2）日說明，今年共計32國、667位師生、231件優勝作品進入決賽，參賽團隊數創新高，顯示我國的國際科展已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

科教館長劉火欽說明，今年最大改變是在國內增設了技術型高中報名的工程學科B組，讓技高學生以實務性的研究角逐大會獎，並從中遴選代表台灣出國角逐2026年度各項國際科學盛事的青年國手。

請繼續往下閱讀...

國內進入複審的學生有306位、170件作品，將與來自美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、匈牙利、印尼、義大利、日本、約旦、盧森堡、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、斯里蘭卡、瑞士、泰國、突尼西亞、土耳其、辛巴威、烏克蘭以及澳門等31個參展國家或地區的87位學生、61件優勝作品，一同進入自2月4日起展開的決賽。

所有選手將角逐數學、化學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、行為與社會科學、物理與天文學科、地球與環境科學、電腦科學與資訊工程、環境工程及工程學科等13個科別的大會首獎以及大會最高榮譽青少年科學獎。

而為了讓來自不同背景的師生，更增進彼此間文化和科學領域的交流，今年大會精心籌辦多項如歡迎晚會、大師講座、學生交流、教師交流、科學之旅、文化之夜等活動，也為了遠道而來的外國師生提前規劃城市走訪及競賽後的文化之旅，能更加體驗和認識台灣獨特的文化特色。

此外，為提升國內在學學生觀摩學習的機會，今年也擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月6日9時至16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得。

「台灣國際科學展覽會（TISF）」將於明日開幕，大會安排師生到新竹體驗客家文化。（科教館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法