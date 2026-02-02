突破出口檢疫難關 所長茶葉蛋成功進軍南半球

在所長茶葉蛋創辦人廖世華（右）及其團隊的努力下，蛋品成功外銷澳洲，市長黃偉哲致賀。（南市農業局提供）

國內知名的「所長茶葉蛋」，以獨特的滷製工法與濃郁風味著稱，近期正式完成相關的輸出程序，順利通過檢疫與法規的限制，將進軍澳洲市場，為台南農特產品外銷寫下重要新頁。

所長茶葉蛋是台南知名農企業，繼去年成功將豆乾產品外銷澳洲後，再度傳來百萬元訂單的捷報，茶葉蛋產品也將順利出口當地。

市長黃偉哲表示，所長茶葉蛋能順利外銷，別具意義，主要是蛋品屬動物性加工食品，其進、出口難度僅次於肉品，涉及食品安全、動物防檢疫，還有製程控管等多項嚴格規範，是外銷市場中的高門檻品項。

黃偉哲強調，所長茶葉蛋順利取得澳洲市場通行資格，實屬不易，也顯示台南農企業的食品加工技術已具備國際競爭力；而他去年9月率隊參加澳洲食品展，就是要積極推廣地方農特產。

黃偉哲提到，所長茶葉蛋成功輸澳，不僅代表食品加工技術的突破，更具體展現台南特色食品在國際市場的發展潛力，透過合法、合規的外銷流程，讓傳統在地小吃以嶄新的姿態躍上全球。

為確保產品符合澳洲相關法規要求，所長茶葉蛋團隊歷經近1年的努力，期間持續與我國食品藥物管理署，以及澳洲主管機關進行文件往返、技術溝通。

尤其針對製程細節、殺菌條件、包裝方式、標示內容不斷調整與優化，在多次補件、修正後，終於完成核准程序，成功跨越檢疫多重關卡，所長茶葉蛋順利外銷澳洲。

所長茶葉蛋創辦人廖世華，之前是新化警分局知義派出所長，滷製茶葉蛋是要慰勞同仁的辛勞，並與鐵馬車友分享地方美味，深受好評，闖出名號。

市府農業局長李芳林指出，當地台灣僑胞與消費者早已對所長茶葉蛋的外銷引頸期盼，希望能在異鄉一嚐熟悉的家鄉滋味。

李芳林說，未來將持續協助在地業者克服國際法規與檢疫門檻，透過制度輔導與行政支援，推動更多具地方特色的優質農產與加工食品走向國際，讓國際看見台南的優質農特產與加工品。

