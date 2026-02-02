升官、發財、求姻緣 鹿角蕨玩諧音梗妙變馬年應景園藝

農曆馬年將至，簡稱「馬圓」品種的鹿角蕨，也深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

農曆新年將至，吉祥寓意的盆栽，相當討喜，尤其「馬」字開頭的植物，深受歡迎，市場流行的鹿角蕨也以諧音梗趕搭熱潮，躍為春節的應景園藝之一。

台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，鹿角蕨是熱門的上板植物，多變的造型，深受玩家喜愛，迎接農曆馬年，特定品種因為名稱諧音，突然爆紅，網路聲量大增。

黃毅斌提到，結合生肖年，簡稱「馬圓」的馬達加斯加圓盾，近來頗為搶手，讓鹿角蕨也擠身春節應景的熱門園藝盆栽之列。

黃毅斌說，讓鹿角蕨附生的木板可以彩繪，或者貼春聯，洋溢農曆年的喜氣，甚至佈置吉祥話的飾品，再結合品種名稱，就是「馬上升官發財」、「馬上健康平安」、「馬上大展鴻圖」等。

黃毅斌也認為，鹿角蕨與木板正好形成「外圓內方」，代表錢幣，可以「馬上財源廣進」，很有意思。

另外，以品種名稱「圓」字的諧音，也能讓鹿角蕨園藝變成「馬上有緣」的寓意，單身族們會很喜愛。

黃毅斌強調，購進鹿角蕨，取其諧音，也有「晉祿」的意思，代表加薪升職，對於上班族而言，一樣討喜。

農曆年期間，較為應景的「馬」字開頭植物，還有馬拉巴栗，又叫「搖錢樹」，名稱本來就很討喜，隨著春節腳步接近，買氣熱絡。

黃毅斌指出，馬拉巴栗的枝幹較為柔軟，容易塑型，有盆景的效果，除了綁辮子之外，也常被往單側拉展，變成另類的「迎客松」。

本就討喜的搖錢樹，再搭配吉祥寓意的裝飾品，更受歡迎，成為春節期間熱賣的應景盆栽之一。

農曆馬年將至，又稱「搖錢樹」的馬拉巴栗相當討喜，買氣熱絡。（記者吳俊鋒攝）

馬年討喜的馬拉巴栗，常被塑型成另類的迎客松，是深受歡迎的盆景之一。（記者吳俊鋒攝）

