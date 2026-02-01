為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中太平揮毫送春聯 小朋友動手做紅包「馬到成功」

    2026/02/01 21:17 記者陳建志／台中報導
    台中太平區東和里今天舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，吸引民眾排隊索取。（記者陳建志攝）

    農曆春節將至，為了讓民眾感受過年氣氛，並提前準備過年所需的春聯，太平區東和里長賴來旺今天下午舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，除邀請書法老師現場揮毫，還準備免費的冰淇淋泡芙，並有現烤鳥蛋和里民分享，吸引數百位民眾大排長龍索取，讓現場洋溢過年的歡樂氣氛。

    賴來旺表示，再過半個月就是農曆過年，因過年期間家家戶戶都會貼春聯，為了讓民眾提前挑選適合的春聯，今天舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，除邀請書法老師陳姝如、陳文研現場揮毫寫春聯，也請蕭映華老師帶領民眾DIY手做「年年有餘」掛飾，並讓民眾自行製作馬年紅包，吸引許多家長帶著小朋友一起來同樂。

    除書法老師揮毫相當搶手，吸引許多民眾大排長龍索取，現場也提供免費的冰淇淋泡芙，並有現烤鳥蛋和民眾分享，都吸引民眾排隊品嚐；前議員黃秀珠也與同好現場演奏薩克斯風炒熱氣氛。

    一位陳姓小朋友在老師指導下，自行DIY製作「馬到成功」、「福馬聚財」紅包，開心表示製作了獨一無二的紅包，希望過年也能拿到大紅包。

    台中太平區東和里長賴來旺（左2）今天舉辦贈春聯活動，並有薩克斯風演奏。（記者陳建志攝）

    現場提供免費烤鳥蛋，民眾排隊索取。（記者陳建志攝）

