    生活

    隔熱紙透光率2/28起納管 新車前擋70％、前側窗40％

    2026/02/01 21:43 中央社
    交通部公告新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上。（記者彭健禮攝）

    交通部公告，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，2月28日起上路。

    考量台灣地理環境及天候條件，國人用車習慣多考量隔熱、隔離紫外線或降低眩光等，汽車常黏貼隔熱紙。交通部近日公告修正道路交通安全規則，以及公布汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引。

    根據公告，未來新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，除經交通部核可車輛外，應依相關規定，包括車輛前擋風玻璃應黏貼可見光透過率70%以上合格隔熱紙（但前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內區域，不在此限）、前側窗應黏貼透光率40%以上合格隔熱紙，並納入後續汽車定期檢驗項目及基準。舊車不溯及既往。

    公告指出，計程車及幼童專用車除應符合前項規定外，後側窗及後（擋）窗均應黏貼可見光透過率40%以上合格隔熱紙。

    另外，交通部在這次修法中同步新增駕照管理規定，明定汽車駕駛人於台灣駕車，應按其個人於台灣持照紀錄及駕駛執照管理規定加以管理。

    若駕駛人違反道路交通管理處罰條例規定，駕駛執照受吊銷、註銷或不得考領駕駛執照處分，或受吊扣處分尚未執行完畢者，不得持外國政府、大陸地區、香港或澳門所發有效的正式駕駛執照（證）或國際駕駛執照，在台灣駕車或換發普通駕駛執照，以免藉由駕照互惠使用規避駕照管理規定。

