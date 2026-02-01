為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    優化輔導身心障學生環境 教育部2年補助大專校院逾8500萬

    2026/02/01 14:11 記者楊綿傑／台北報導
    屏東科技大學改造電腦教室為身心障礙學生多元使用空間。（圖由教育部提供）

    屏東科技大學改造電腦教室為身心障礙學生多元使用空間。（圖由教育部提供）

    身心障礙學生進入大專校院就讀的人數逐年增加，教育部連續2年補助大專校院增置或改善身心障礙學生輔導工作場地設施設備計186校次，共計補助8520萬元，學校用於改善輔導空間及動線規劃，增購所需相關設施設備，或充實身心障礙學生輔導E化系統，並有多所學校增置身心障礙學生輔導空間。

    教育部指出，就讀大專校院的身心障礙學生人數逐年增加，顯示我國高等教育朝向更開放與包容的方向邁進，在「看見每一位學生」的教育理念下，讓大專校院成為友善與共融、機會與突破的學習社群，於113年及114年補助大專校院增置或改善身心障礙學生輔導工作場地設施及設備經費，優化各校提供特殊教育相關支持服務，協助各校落實特殊教育法，並實踐身心障礙者權利公約（CRPD）所倡導的融合教育、通用設計等理念。

    如高雄師範大學，藉由補助經費改善已有23年歷史的資源教室空間，更換輔導晤談身心障礙學生使用的沙發及汰換自主閱讀區的冷氣空調設備，並購置便攜式智慧投影機，有助辦理多場次特教宣導活動，增進教職員生更認識身心障礙學生特質、協助方式，為校園建構「特」別「心」空間。

    屏東科技大學經由補助案，因應身心障礙學生團體活動、晤談、課輔、電腦使用、輔導人員辦公需求重劃空間，改善空間不足及動線不順暢狀況，打造資源教室成校園裡另一個家的概念，帶給每位身心障礙學生乾淨明亮、具親近性、生活感及溫馨舒適空間，使學生更方便學習、生活及社交。

    中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心精神，改善身心障礙學生輔導環境，將資源教室圖書室全方位再設計，營造多功能成長學習空間，並爭取將原儲藏室改造成身心障礙學生輔導及活動空間，增加使用彈性與活潑度，促進身心障礙學生積極校園參與和社群發展，讓友善與實用從空間感受出發，並將社會情緒學習融入特殊教育現場。

