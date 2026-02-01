穿越內科核心！ 捷運東環段CF720決標 最快4月開工

捷運東環段「CF720」區段標工程規劃於瑞光公園、舊宗路設站。（捷運局提供）

持續深入內湖科技園區核心！捷運東環段行駛內湖區瑞光路的「CF710」區段標週三（4日）開工，如今再傳「捷報」，接力的「CF720」區段標工程規劃於瑞光公園、舊宗路設站，去年歷經3次流標，台北市捷運工程局表示，1月12日開標、26日完成評選會議，評定皇昌營造公司與日商奧村組營造公司聯合承攬團隊符合最有利標資格，30日決標，預計最快4月開工。

捷運局第一區工程處表示，「CF720」長約1.83公里，設置「Y33」及「Y34」兩座地下車站、兩段潛盾隧道及水電、環控工程，車站採明挖工法施築，其餘以潛盾工法施作。

範圍沿瑞光路轉瑞光公園內設置「Y33」站，上下行隧道分別由舊宗路二段171巷、瑞湖街178巷轉至舊宗路二段，穿越國道一號後鄰民權東路六段11巷設置「Y34」站，而後穿越民權大橋下方，沿舊宗路一段於新湖一路街口附近接壤「Y35」站（此站屬「CF740」範圍）。

一工處指出，「CF720」於1月26日完成第4次開標後投標廠商評選會議，經由最有利標評選程序，評訂皇昌營造公司與日商奧村組營造公司聯合承攬團隊提出招標文件所訂功能、需求、技術標準及期程目標，符合最有利標資格，並依「政府採購法」辦理決標程序，1月30日決標，最快4月開工。

一工處說明，標案歷經4次公告招標，期間因國內營建市場同時推出多件大型公共工程，導致廠商承攬能力趨於飽和，加上原物料價格波動、人力資源不足及施工技術挑戰，投標情況較為嚴峻，多次辦理招商說明和探詢廠商領標卻沒投標原因，以及市場價格逐步檢討履約條件，方能順利完成投標廠商評選及辦理決標程序。

捷運局補充，此次決標不僅代表東環段位於北端的「CF710」決標後，更加深入內科核心腹地，未來也將負擔起串接東機廠（CF740）與北端各車站重要使命，也將有效緩解內科長期交通壓力。

「CF720」長約1.83公里，設置「Y33」及「Y34」兩座地下車站；圖為全區鳥瞰圖。（捷運局提供）

