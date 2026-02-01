季節限定！黑面琵鷺大軍現身台南市區 民眾驚喜

黑面琵鷺現身台南市南區區公所後方的魚塭覓食，數量多達3、40隻，十分壯觀。（圖由晁瑞光提供）

黑面琵鷺北返前，最近四處覓食，這幾天有民眾目擊牠們飛到台南市南區區公所後方的廢棄魚塭覓食，數量多達3、40隻，十分壯觀，民眾不用出遠門，在台南市區就可以觀賞黑面琵鷺，無不驚喜連連。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，每年農曆年前後，黑面琵鷺在北返前都會到處覓食，在南區四鯤鯓濱海公路一帶都有機會近距離看到牠們的身影。

晁瑞光表示，這幾天他行經南區濱海公路、喜樹、四鯤鯓一帶，發現多達34隻的黑面琵鷺，在南區區公所後方的魚塭覓食，一整群黑琵昂首挺立在魚塭區，十分壯觀。

除了黑琵外，晁瑞光也記錄到多種水鳥，包括琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、反嘴鴴、高蹺鴴、小鸊鷉、白冠雞，還有紅冠水雞、小白鷺、中白鷺、大白鷺、蒼鷺等。

他說，這時節水鳥很多，主要集中在南區區公所後方濱海公路兩側的魚塭、水域，為離府城市區最近、最佳的賞鳥區，這堪稱是台南人最奢侈的日常，不用出遠門，騎單車就可以和黑琵等眾多水鳥不期而遇，只有這季節才有，大家如果想在市區一睹黑琵的風采，得把握牠們北返前的最後機會。

