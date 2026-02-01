為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    季節限定！黑面琵鷺大軍現身台南市區 民眾驚喜

    2026/02/01 14:06 記者蔡文居／台南報導
    黑面琵鷺現身台南市南區區公所後方的魚塭覓食，數量多達3、40隻，十分壯觀。（圖由晁瑞光提供）

    黑面琵鷺現身台南市南區區公所後方的魚塭覓食，數量多達3、40隻，十分壯觀。（圖由晁瑞光提供）

    黑面琵鷺北返前，最近四處覓食，這幾天有民眾目擊牠們飛到台南市南區區公所後方的廢棄魚塭覓食，數量多達3、40隻，十分壯觀，民眾不用出遠門，在台南市區就可以觀賞黑面琵鷺，無不驚喜連連。

    台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，每年農曆年前後，黑面琵鷺在北返前都會到處覓食，在南區四鯤鯓濱海公路一帶都有機會近距離看到牠們的身影。

    晁瑞光表示，這幾天他行經南區濱海公路、喜樹、四鯤鯓一帶，發現多達34隻的黑面琵鷺，在南區區公所後方的魚塭覓食，一整群黑琵昂首挺立在魚塭區，十分壯觀。

    除了黑琵外，晁瑞光也記錄到多種水鳥，包括琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、反嘴鴴、高蹺鴴、小鸊鷉、白冠雞，還有紅冠水雞、小白鷺、中白鷺、大白鷺、蒼鷺等。

    他說，這時節水鳥很多，主要集中在南區區公所後方濱海公路兩側的魚塭、水域，為離府城市區最近、最佳的賞鳥區，這堪稱是台南人最奢侈的日常，不用出遠門，騎單車就可以和黑琵等眾多水鳥不期而遇，只有這季節才有，大家如果想在市區一睹黑琵的風采，得把握牠們北返前的最後機會。

    每年農曆年前後，黑面琵鷺在北返前都會到處覓食，在南區四鯤鯓濱海公路一帶都有機會近距離看到牠們的身影。（圖由晁瑞光提供）

    每年農曆年前後，黑面琵鷺在北返前都會到處覓食，在南區四鯤鯓濱海公路一帶都有機會近距離看到牠們的身影。（圖由晁瑞光提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播