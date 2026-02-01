為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆室內兒童樂園春節不打烊 還有超萌紅包袋可拿

    2026/02/01 12:17 記者俞肇福／基隆報導
    漫長9天春節假期，基隆市7區「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，還有超萌紅包袋可拿。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

    漫長9天春節假期，基隆市7區「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，還有超萌紅包袋可拿。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

    親子好消息！漫長9天春節假期，基隆市政府7區免費「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，其餘日期正常營業；至於「親子館及祖孫館」則於2月15日至2月23日春節連假休館，2月24日正常服務。 活動詳情可至基隆市兒童及少年事務處官網（https://www.klcg.gov.tw/tw/children）及臉書（https://www.facebook.com/share/1JpkV7Mukf/?mibextid=wwXIfr）查詢。

    為迎接長達九天連續假期，基隆市兒童及少年事務處（簡稱兒少處）還精心規劃「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，2月11日起於本市各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，也象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。

    「親子館」將各發送 100 份紅包袋，各區「室內兒童樂園」則每處提供200份；另外，配合七堵室內兒童樂園全新「大童區」與大家見面，特別加碼提高發送數量至300份，讓親子家庭在體驗更豐富、多元遊戲空間的同時，也能獲得滿滿的新春祝福。

    兒少處處長吳雨潔表示，親子館與室內兒童樂園是市府用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境；透過紅包袋的限量發送，希望讓家長在陪伴孩子歡笑聲中，迎接馬年的到來。紅包袋數量有限，發完為止。

    漫長9天春節假期，基隆市7區「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，其餘日期正常營業。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

    漫長9天春節假期，基隆市7區「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，其餘日期正常營業。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

    漫長9天春節假期，基隆市7區「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，還有超萌紅包袋可拿。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

    漫長9天春節假期，基隆市7區「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日（除夕）休館外，還有超萌紅包袋可拿。（圖為基隆市兒童及少年事務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播