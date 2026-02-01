為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎戰4月統測 新北推數位備考影片助技高生寒假衝刺

    2026/02/01 11:37 記者羅國嘉／新北報導
    新北教育局推出「統測備考數位套餐影片」，學子在家也能練題、聽解、補弱點。（教育局提供）

    4月25、26日為統測考期，進入倒數三個月，「最長寒假」成為技高學生的關鍵備考期。新北市教育局整合多元線上學習資源，推出「統測備考數位套餐影片」，讓學生不受時間與地點限制，在家也能練題、聽解、補強弱點，將每日努力轉化為實質進步。

    教育局指出，統測準備並非短期衝刺，而需長時間熟悉題型與作答節奏，才能在正式考試中穩定發揮。為協助技高學生有效運用寒假，教育局自111至114學年度邀集資深教師錄製解題與專業科目課程，累積完成150部線上教學與試題解析影片，提供學生彈性自主學習。這套「統測備考數位套餐影片」除國文、英文、數學外，也涵蓋電機電子群、商管群、設計群等常見群科內容，並持續擴充題型解析，學生可依自身程度與時間安排，從寒假一路練習至考前，逐步補強弱點。

    教育局提醒，考前三個月除練題量，也要練「穩心」，面對考前高壓期，除反覆刷題外也可參考市府推動的「正念穩心術6大招攻略」，透過呼吸覺察、情緒停看聽及專注回中心等方法，提升專注力與臨場穩定度。相關課程及穩心術資訊公告於可查詢「新北市技職教育資源網數位優化課程」（https://tve.ntpc.edu.tw/Detail/Index/FEC5C4E51DE8BA3202A6339A2ECBD5BF）。

